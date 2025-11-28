A prefeita Suéllen Rosim (PSD) retomou a proposta de reforma da Previdência municipal ao solicitar à Funprev a elaboração de um projeto de lei para aplicar integralmente as regras da Emenda Constitucional número 103/2019, que alterou o sistema de aposentadoria no Brasil. A decisão da chefe do Executivo foi tomada sob a justificativa de que a medida é imprescindível para garantir a sustentabilidade do regime, assegurar segurança jurídica e proteger os direitos previdenciários dos servidores municipais.

A informação, no entanto, reacendeu o debate no funcionalismo e motivou a mobilização de servidores para um ato na próxima segunda-feira (1), durante a sessão legislativa. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) convocou trabalhadores da ativa e aposentados para o protesto, anunciado nesta sexta-feira (28).

O advogado da entidade, José Francisco Martins, afirma que a adoção integral da reforma representa perdas significativas aos servidores. A previsão é de que até mesmo aposentados voltem a contribuir com o regime.

Câmara