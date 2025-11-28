Em reunião na Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos, no início do mês, representantes de empresários e trabalhadores do setor de pátios de recolhimento, guinchos, agentes de vistoria e desmanches entregaram ao secretário Rafael Benini uma nova proposta para o serviço de concessão dos serviços de recolhimento e guarda de veículos apreendidos no Estado.

“Não somos contra a concessão, pelo contrário. A regulamentação do setor é uma demanda antiga da nossa categoria”, afirma o empresário Fernando Carvalho, presente à reunião. Ele diz que a categoria quer regulamentação e uma concessão que seja viável para quem está há décadas no mercado, e elenca os motivos pelos quais são contra ao que propõe o Detran. “Não podemos concordar com o esse modelo proposto pelo Detran que penaliza toda a cadeia produtiva, vai triplicar valor de tarifas para os cidadãos, diminuir o número de pátios pela metade, fazendo os proprietários percorrerem até 250 km para retirar um veículo apreendido, reduzindo importantes fontes de receita dos municípios, fazendo a Polícia Civil continuar gastando dinheiro à toa com remoção de veículos, comprometendo a sustentabilidade das empresas do setor e colocando em risco milhares de empregos diretos”, diz Carvalho, que também faz questão de afirmar: “Escreve aí, fomos bem recebidos pelo secretário Benini, que nos prometeu que a equipe dele vai analisar nossa proposta e encaminhar ao Detran”.

Segundo Fábio Gregório, empresário e diretor da APPAGESP (Associação Paulista dos Proprietários de Pátios e Guinchos do Estado de S. Paulo), as seis entidades que em agosto apresentaram uma carta aberta ao governador Tarcísio de Freitas com os motivos pelos quais são contra o modelo de concessão proposto pelo Detran decidiram também contratar uma análise técnica do edital de concessão elaborado pelo órgão de trânsito e a elaboração de uma nova proposta, apresentada ao governo. “O resultado foi o estudo que entregamos hoje ao secretário Benini, que beneficia todos os envolvidos, promove transparência, equilíbrio logístico e ambiental, crescimento econômico e é socialmente responsável", afirma Gregório.

Principais diferenças