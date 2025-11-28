A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), abre neste sábado (29) o cadastro para a quarta etapa de castração gratuita de animais do Programa ‘Amigo Caramelo’. Serão disponibilizadas 480 vagas. Cada tutor poderá fazer o cadastro de até cinco animais. As inscrições devem ser realizadas a partir das 9h deste sábado, no banner do programa disponível no site da Prefeitura.

O cadastro será encerrado assim que todas as vagas forem preenchidas. As castrações são destinadas a cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 4 a 6 de dezembro, em uma unidade móvel instalada no Recinto Mello Moraes, na Avenida Comendador José da Silva Marta, quarteirão 38, no Jardim Ouro Verde. Além da castração, os animais serão microchipados.

Para participar, é obrigatório ter 18 anos ou mais e ser morador de Bauru, sendo necessário ler com atenção a cartilha com orientações sobre castração e guarda responsável, disponível no link de inscrição. Após a cirurgia, é fundamental seguir os cuidados indicados para o pós-operatório, com recuperação estimada em dez dias. Os animais deverão estar em jejum de alimento e água por oito horas antes da castração, para reduzir os riscos de complicações.

No cadastro, o tutor deverá colocar suas informações pessoais, como nome, endereço, telefone para contato, e-mail, documentos, e também, as informações e uma foto do animal – ou dos animais, considerando o limite de até cinco animais por pessoa. O sistema indicará as datas e horários disponíveis para o atendimento, e o tutor deverá concordar com os termos do programa.

O ‘Amigo Caramelo’ foi criado para melhorar as ações da causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município. Ao todo, serão realizadas até 4.000 consultas e 3.000 castrações, sendo 2.000 castrações em cães e outras 1.000 castrações em gatos, tanto machos quanto fêmeas