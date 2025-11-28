28 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

ACIDENTE FATAL

Motorista que morreu em colisão com poste em Bauru é identificada

Por Bruno Freitas e Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acontecendo em Bauru/Reprodução
Vítima teve óbito confirmado pelo Samu no local
A vítima que perdeu a vida na noite desta quinta-feira (27) em uma colisão com um poste na avenida Nações Unidas Norte, em Bauru, foi Ana Rita de Carvalho Oliveira, bauruense de 30 anos. Ela estava sozinha no Ford Ka prata, com placas de Bauru, que seguia na subida da pista, no sentido ao trevo com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília.

De acordo com o boletim de ocorrência, por motivos ainda a serem apurados, Ana Rita perdeu o controle da direção do veículo e atingiu o poste de concreto da calçada, derrubando a estrutura na via. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local.

Conforme o JCNET havia noticiado ainda na noite desta quinta, cabeamentos elétricos ficaram expostos na via e, por conta disso, houve interrupção no fornecimento de energia na região. A CPFL foi acionada para a substituição da estrutura e o restabelecimento do serviço.

O JCNET ainda não conseguiu contato com familiares da vítima. A despedida será feita às 10h deste sábado (29), no crematório do Jardim dos Lírios, em Bauru.

