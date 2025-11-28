A vítima que perdeu a vida na noite desta quinta-feira (27) em uma colisão com um poste na avenida Nações Unidas Norte, em Bauru, foi Ana Rita de Carvalho Oliveira, bauruense de 30 anos. Ela estava sozinha no Ford Ka prata, com placas de Bauru, que seguia na subida da pista, no sentido ao trevo com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília.

De acordo com o boletim de ocorrência, por motivos ainda a serem apurados, Ana Rita perdeu o controle da direção do veículo e atingiu o poste de concreto da calçada, derrubando a estrutura na via. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local.

Conforme o JCNET havia noticiado ainda na noite desta quinta, cabeamentos elétricos ficaram expostos na via e, por conta disso, houve interrupção no fornecimento de energia na região. A CPFL foi acionada para a substituição da estrutura e o restabelecimento do serviço.