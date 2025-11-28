Aos 42 anos, José Eduardo Borelli Azevedo, motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), morreu nesta quinta-feira (27), vítima de uma hemorragia gastrointestinal.

O médico e colega de trabalho, Guilherme Tripoli, descreve Eduardo como uma pessoa profissional, disciplinada e competente. “Ele se preocupava muito com os pacientes. Atendia aos chamados mesmo no horário de almoço, realmente dava o sangue pelo serviço. Fará muita falta”, destaca.

“O que nos consola é saber que ele nos ajudou a salvar vidas e hoje tem seu lugar guardado com Deus. Buscamos as diversas lembranças boas dos plantões ao lado deste companheiro”, afirmam os colegas de trabalho em postagem no Instagram do Samu.