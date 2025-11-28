Aos 42 anos, José Eduardo Borelli Azevedo, motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), morreu nesta quinta-feira (27), vítima de uma hemorragia gastrointestinal.
O médico e colega de trabalho, Guilherme Tripoli, descreve Eduardo como uma pessoa profissional, disciplinada e competente. “Ele se preocupava muito com os pacientes. Atendia aos chamados mesmo no horário de almoço, realmente dava o sangue pelo serviço. Fará muita falta”, destaca.
“O que nos consola é saber que ele nos ajudou a salvar vidas e hoje tem seu lugar guardado com Deus. Buscamos as diversas lembranças boas dos plantões ao lado deste companheiro”, afirmam os colegas de trabalho em postagem no Instagram do Samu.
Eduardo não era casado e não deixa filhos. O velório ocorre no Memorial Bauru, e o sepultamento será realizado às 11h desta sexta-feira (28), no Cemitério de Piratininga.