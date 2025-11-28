Bauruenses parecem ter nascidos diferenciados no quesito "reclamão", entraram suas vezes na fila para receber essa "qualidade". Nunca vi tanta "choradeira" reclamações e "mimimi" quando se trata de como a cidade é ou foi administrada. Como usuário habitual do Facebook, diariamente vejo centenas de publicações sobre isso, muitas criticando e outras tantas elogiando o Executivo e o Legislativo local.

Prefeitos e Vereadores pouco fazem? Sim, mas também podem ter feito muitas coisas boas, basta olharmos com os dois olhos abertos e não somente com um deles, "aquele" do olhar crítico feroz. Muitos Prefeitos anteriores, Franciscato, Sbeghen, Coube, Tidei, Tuga, Gazzeta e Rodrigo mais recentemente, assim como a atual Prefeita, são lembrados por muitos como gestores exemplares, mas para quem tem boa memória, conviveram e ainda convivem co m críticas. Câmara Municipal também é alvo de reclamações, só que Vereadores são sempre reconduzidos a novos mandatos, nem quero entender o motivo.

Um dos motivos é por estarem sempre DO LADO e não AO LADO do Executivo, mas isso é utopia, afinal, são políticos. Administrar uma cidade não deve ser fácil, muitos me corrigirão dizendo que "se não tem competência não se candidate". Nem me passa na cabeça imaginar que algum postulante ao Palácio das Cerejeiras entre em campanha querendo o mal para a cidade ou apenas que o cargo sirva de trampolim para projetos políticos futuros. Todos tem boas intenções, pretensão política até vejo como natural. Nunca "condenei" nenhum Prefeito por fazer pouco, sempre fui crítico daqueles que nas campanhas, mesmo sabendo das dificuldades financeiras, prometem mundos e fundos e quando assumem tudo muda. As promessas são esquecidas e aparece o demagógico e tradicional" discurso, "faltam recursos". Dinheiro sempre vai faltar, a cidade e sua população crescem diáriamente, exemplificando, se você constrói um conjunto habitacional na periferia muitos outros custos surgem no meio do caminho, necessidade de acesso fácil, luz, água e esgoto, uma escola ou unidade de saúde e contratação de pessoal, nada vem sozinho e custa dinheiro. Mas se o Prefeito não constrói... chumbo nele (não literalmente).