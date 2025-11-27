O conselheiro fiscal da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru (Funprev) Diego Bueno dos Santos encaminhou no último dia 26 um ofício ao Conselho Fiscal da autarquia em que contesta a forma como foi conduzida a eleição para a presidência da fundação em 2025. O documento aponta possível irregularidade na interpretação do artigo 29 da Lei Municipal nº 4.830/2002, norma que disciplina o processo eleitoral interno.

Segundo Santos, desde 2014 a Funprev vem adotando um procedimento que não possui respaldo expresso na legislação: o uso dos seis votos dos membros titulares do Conselho Curador — três indicados pelo prefeito e três eleitos pelos servidores e aposentados — para escolha do presidente da fundação. De acordo com ele, a lei municipal determina que a eleição cabe exclusivamente aos conselheiros eleitos, e não aos indicados pelo Poder Executivo. O que o presidente da Funprev, Donizete do Carmo, discorda (leia mais abaixo).

O conselheiro destaca que o artigo 29, alterado pela Lei Municipal nº 5.686/2008 e vigente desde 2009, é a única norma que define quem tem direito a voto na eleição para a Presidência da Funprev. O texto afirma que “os eleitos para o Conselho Curador escolherão o Presidente da Funprev”, sem mencionar participação de membros indicados.