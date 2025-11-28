O Redentor volta à final da Copa Semel, após uma temporada em que a equipe conquistou o título em 2023, enfrentando o Independência neste domingo (30), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, em Bauru. em duelo único que definirá o campeão da 13ª edição do torneio. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.

A final contará com arbitragem de destaque nacional, com a presença do árbitro Marcelo de Lima Henrique, sem qualquer custo para o município, e trio de auxiliares da cidade de Avaré, que já atuou nas fases finais da competição.

Além da disputa esportiva, haverá uma ação solidária envolvendo torcedores e equipes: o ingresso será trocado por um litro de leite. Os alimentos arrecadados pelo Redentor serão destinados à Igreja Rasgando os Céus, na Vila Cardia. Os torcedores poderão retirar seus ingressos na sede do Peba a partir das 13h do sábado (29) ou na entrada do estádio no dia do jogo. O público será limitado a 900 torcedores por equipe, e o acesso será controlado, com entradas separadas para cada torcida. A torcida do Redentor deverá entrar exclusivamente pelo Portão 1, localizado na rua Alice Figueiredo, lateral do estádio.