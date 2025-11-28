O Redentor volta à final da Copa Semel, após uma temporada em que a equipe conquistou o título em 2023, enfrentando o Independência neste domingo (30), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, em Bauru. em duelo único que definirá o campeão da 13ª edição do torneio. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.
A final contará com arbitragem de destaque nacional, com a presença do árbitro Marcelo de Lima Henrique, sem qualquer custo para o município, e trio de auxiliares da cidade de Avaré, que já atuou nas fases finais da competição.
Além da disputa esportiva, haverá uma ação solidária envolvendo torcedores e equipes: o ingresso será trocado por um litro de leite. Os alimentos arrecadados pelo Redentor serão destinados à Igreja Rasgando os Céus, na Vila Cardia. Os torcedores poderão retirar seus ingressos na sede do Peba a partir das 13h do sábado (29) ou na entrada do estádio no dia do jogo. O público será limitado a 900 torcedores por equipe, e o acesso será controlado, com entradas separadas para cada torcida. A torcida do Redentor deverá entrar exclusivamente pelo Portão 1, localizado na rua Alice Figueiredo, lateral do estádio.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o Foguinho, comentou: “Esperamos que a final seja digna da grandeza das duas equipes, com espetáculo dentro e fora de campo, torcidas apaixonadas e um domingo de lazer para famílias e amigos.”
O Redentor chega à final com uma campanha sólida: cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, mostrando equilíbrio, consistência e competitividade. Nas semifinais, o goleiro Nikito foi decisivo, defendendo uma cobrança de pênalti e garantindo a vaga diante do Parquinho.
A defesa é um dos pontos fortes do Redentor. Nikito, que retornou nesta temporada, já havia sido destaque na conquista de 2023, defendendo pênaltis decisivos. A zaga é formada por Walisson, com passagem pelo Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, e Sorriso, com experiência no futebol português.
No meio-campo, o time comandado pelo técnico Kita conta com Guilherme, Placca — artilheiro da equipe com quatro gols — e Tutinho, responsável pela criação e distribuição das jogadas. Bagagi e Batista completam o setor, contribuindo com qualidade na bola parada e presença em todas as ações ofensivas.
No ataque, Borebi e Breninho lideram a ofensiva. Borebi marcou o gol decisivo que garantiu a vaga do Redentor na semifinal, enquanto Breninho soma quatro gols na competição. A equipe é conduzida pelo técnico Kita, auxiliado por Bilão, e presidida por Marcelo. O Redentor retorna à final da Copa Semel com o objetivo de conquistar o bicampeonato da competição.