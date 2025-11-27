O resultado fiscal do governo brasileiro até outubro de 2025 apresenta um cenário misto, com desafios significativos no horizonte. Apesar do superávit primário (receita menos despesa sem considerar os juros da dívida pública) de R$ 36,5 bilhões em outubro, no acumulado em dez meses o rombo das contas públicas totaliza R$ 63,74 bilhões, distante da meta fiscal que é de zerar esse valor ou na pior das hipóteses apresentar um déficit de 0,25% do PIB (R$ 31,3 bilhões).

Com o resultado apurado até agora, a dívida pública brasileira continua em trajetória ascendente, o que exige e continuará exigindo que o Banco Central mantenha a taxa básica de juros elevada para atrair os financiadores do governo.

Todos sabem que a taxa de juros é utilizada para controlar a inflação, contudo, mesmo que a inflação ceda em parte, os juros não caem devido a relação risco/retorno na rolagem da dívida pública. Os juros tendem a ficar elevados para atrair compradores dos títulos públicos.