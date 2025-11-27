Em um ano de mínimos feriados em dias úteis, o brasileiro, de forma geral, alegra-se com na quinta-feira que, dando as mãos para sexta, transmuta-se para o chamado “feriadão”. Óbvio que muitas pessoas sequer conseguem tirar uma folga em feriados, seja por uma escala diferente de trabalho ou mesmo por estarem em áreas nas quais nada para. De um jeito ou de outro, porém, um feriado no mês de novembro, proporciona certo alívio na rotina dos dias de um ano (2025) sem muitas paradas.

Mas mesmo para quem não vai trabalhar, as escolhas ou possibilidades são variadas, indo da faxina até as viagens. Quem tem “bala na agulha” pega uma passagem aérea e vai dar um tempo, fora ou dentro do país. Outros, seguem para as casas de campo ou de praia. Se não tiver, rola uns dias na casa dos parentes mesmo. A desvantagem é aguentar aeroportos, rodoviárias e estradas lotadas, com viagens, ao menos as terrestres, durando o triplo do tempo. Haja paciência e coluna para isso.

Há também a galera do “eu vou é dormir, ler e/ou ver televisão”. Tempo de tentar colocar o sono em dia, de maratonar as séries preferidas, de ler os livros que aguardam ansiosos na cabeceira da cama, na bolsa ou no kindle. Sem dizer que há uma mistura de ler e dormir, ver tv e desmaiar de sono no sono, após os primeiros quinze minutos, seja sendo um filme de ação. É o corpo que relaxa, dando ordens de paradas obrigatórias.