Urgência nervosa 1
Há uma expectativa nervosa na Câmara Municipal de Bauru quanto à chegada de um pedido de urgência no projeto de lei (PL) em que o governo municipal pede autorização ao Legislativo para fazer a concessão do sistema de coleta e destinação do lixo. O carimbo de urgência pode ser batido nesta sexta, segundo a coluna apurou.
Urgência nervosa 2
Parte dos vereadores que costumam votar a favor dos projetos enviados pelo Executivo ainda não se convenceu de que devem votar a favor do PL, muito menos com a pressão da urgência, que já causou estragos e prejuízos em reputações, em passado recente. Lembrando que restam apenas 3 sessões ordinárias até o final da atual legislatura.
Passagem marcada
Por sinal, tem vereador contando os dias para o final do ano legislativo e alguns até já marcaram viagens para o dia 16 de dezembro, um dia após a última sessão ordinária do ano. Se o governo requerer sessões extraordinárias, não estarão presentes... Viaje-se com um barulho desses...
Escorpião no bolso
Por esta e por outras, fica cada vez mais evidente a resistência em relação a pôr a mão no bolso do contribuinte para pagar por um serviço que, atualmente, é feito sem custo direto ao cidadão, ainda que a Câmara não esteja criando a tarifa, mas sim uma autorização para um serviço que ensejará tal cobrança. Articuladores do governo têm lançado mão de muitos e variados argumentos para convencer os contrários e indecisos, mas até agora o resultado é pífio.
Conta ainda não fecha
Vale lembrar que entre os que, em geral, apoiam o governo, há pelo menos quatro vereadores contrariamente irredutíveis: Marcio Teixeira (PL), Junior Rodrigues (PSD), Pastor Bira (Podemos) e Julio Cesar (PP). E há os que esperam por argumentos e informações que sejam mais claros e convincentes, como André Maldonado (PP), Cabo Helinho (PL) e Arnaldinho Ribeiro (Avante), por exemplo. Só nesta lista são 7. Somados aos 5 de oposição, dá 12. O governo precisa de pelo menos 11 votos para aprovar o PL. A conta não fecha, porque são 21 vereadores.
Desassoreamento 1
Presente na audiência pública realizada nesta terça-feira (25) na Câmara sobre captação de águas superficiais em Bauru, o presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, informou que o departamento tem um cronograma para realizar o desassoreamento do Rio Batalha. A licitação necessária está sendo finalizada e, nos próximos seis meses, será executado o trabalho, segundo ele.
Desassoreamento 2
A primeira etapa, disse Viegas, prevê a retirada de resíduos da lagoa, por sucção, e a construção de uma área de reservação localizada 200 metros acima dela (terá 4 metros de profundidade e capacidade para armazenar até 800 metros cúbicos de água). A audiência foi uma iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, presidida por Junior Rodrigues (PSD).
Cassação de título
O militante Pedro Valentim disse à coluna que vai reapresentar o pedido de cassação do título de Cidadão Bauruense concedido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. ‘A Câmara Municipal não colocou anteriormente o pedido de cassação do título em votação porque não havia o trânsito em julgado, mas agora há’, justificou.
Jornalista falante
Em meio à aridez da política bauruense, o jornalista Nelson Itaberá ofereceu um banho de cultura e civilização em seu show/crônica 'Um Jornalista Falante', na noite desta quarta-feira (26), no Teatro Municipal. Valeu muito a pena. Mereceu os aplausos e cumprimentos.