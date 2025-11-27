Urgência nervosa 1

Há uma expectativa nervosa na Câmara Municipal de Bauru quanto à chegada de um pedido de urgência no projeto de lei (PL) em que o governo municipal pede autorização ao Legislativo para fazer a concessão do sistema de coleta e destinação do lixo. O carimbo de urgência pode ser batido nesta sexta, segundo a coluna apurou.

Urgência nervosa 2

Parte dos vereadores que costumam votar a favor dos projetos enviados pelo Executivo ainda não se convenceu de que devem votar a favor do PL, muito menos com a pressão da urgência, que já causou estragos e prejuízos em reputações, em passado recente. Lembrando que restam apenas 3 sessões ordinárias até o final da atual legislatura.

Passagem marcada

Por sinal, tem vereador contando os dias para o final do ano legislativo e alguns até já marcaram viagens para o dia 16 de dezembro, um dia após a última sessão ordinária do ano. Se o governo requerer sessões extraordinárias, não estarão presentes... Viaje-se com um barulho desses...