EM BAURU

Audiência pública discute desafetação de áreas em dois núcleos

CEU das Artes é o local da Audiência
A Prefeitura de Bauru realizará uma audiência pública sobre desafetação de áreas institucionais e afetação como áreas verdes nos Núcleos José Regino e Pastor Arlindo Lopes Vianna, o Bauru 22, nesta quinta-feira (27), às 19h.

A audiência está marcada para acontecer no CEU das Artes, na rua Maria José Silvério dos Santos, quarteirão 2, esquina com a avenida Lúcio Luciano. As alterações estão previstas em projeto de lei da prefeitura em discussão na Câmara Municipal.

A desafetação como áreas institucionais e afetação como áreas verdes são medidas compensatórias ao meio ambiente, como forma de recompor a perda da área verde de outra área institucional em que será instalado o Hospital Municipal.

O espaço foi selecionado com base na proximidade com o local a ser compensado. A audiência é aberta para a participação de todos os interessados, sendo na região perto da área a ser desafetada e no período noturno para garantir a participação da população.

