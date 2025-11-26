O Teatro Municipal de Bauru recebe, nesta sexta-feira (28), às 20h, a apresentação gratuita da peça infantil “Onde Vivem os Monstros”. A produção, realizada pelo grupo Arte em Cena Bauru, convida crianças e adultos para uma experiência que mistura imaginação, coragem e descoberta.

A história acompanha Max, uma criança cheia de energia e inquietações que, após uma travessia mágica, chega a uma ilha misteriosa habitada por criaturas divertidas e imprevisíveis. No local, ele aprende que, mesmo entre monstros, existem afetos, medos e o desejo de pertencer.

Com linguagem poética, visual vibrante, uso de bonecos e uma encenação pensada também para despertar a criança interior do público, o espetáculo celebra a fantasia e o acolhimento em uma montagem sensível e divertida, indicada para todas as idades.