26 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ENTRADA SOLIDÁRIA

Peça ‘Onde Vivem os Monstros' se apresenta em Bauru nesta sexta

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apresentação será no Teatro Municipal, às 20h
Apresentação será no Teatro Municipal, às 20h

O Teatro Municipal de Bauru recebe, nesta sexta-feira (28), às 20h, a apresentação gratuita da peça infantil “Onde Vivem os Monstros”. A produção, realizada pelo grupo Arte em Cena Bauru, convida crianças e adultos para uma experiência que mistura imaginação, coragem e descoberta.

A história acompanha Max, uma criança cheia de energia e inquietações que, após uma travessia mágica, chega a uma ilha misteriosa habitada por criaturas divertidas e imprevisíveis. No local, ele aprende que, mesmo entre monstros, existem afetos, medos e o desejo de pertencer.

Com linguagem poética, visual vibrante, uso de bonecos e uma encenação pensada também para despertar a criança interior do público, o espetáculo celebra a fantasia e o acolhimento em uma montagem sensível e divertida, indicada para todas as idades.

Os ingressos são gratuitos, e o público é convidado a doar um livro não didático na portaria, que será destinado a projetos sociais. A classificação é livre.

Os interessados podem retirar o ingresso antecipadamente pelo link: lets.events/e/onde-vivem-os-monstros.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários