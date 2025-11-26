Tudo polarizado 1

A polarização observada nacionalmente na política quando o assunto é segurança pública foi reproduzida em Bauru em duas ocasiões nesta semana. Na segunda-feira (24), durante a discussão e votação do Projeto de Lei que endurece as regras para sucatas e ferros-velhos. E ontem (terça), em audiência pública para discutir o PL que pretende regulamentar as adegas.

Tudo polarizado 2

Os vereadores de direita defendem os projetos. Os mais à esquerda se posicionam contrariamente, cada qual com seus motivos. O fato é que a tal da polarização segue firme e forte e ainda vai incidir nas políticas públicas por muito tempo, até mesmo pela absoluta incompetência das forças políticas de centro em demonstrar que podem ser úteis à Nação.

Batista viva

O baile do coletivo Kimbala, da Unesp, realizado na noite da Consciência Negra (quinta – 20/11), mostrou que é plenamente possível realizar eventos culturais noturnos no Calçadão da Batista de Carvalho, Centro de Bauru. A observação foi feita pela vereadora Estela Almagro (PT), que participou do evento realizado na quadra 1, tradicionalmente esvaziada, ainda mais à noite. Para a parlamentar, a iniciativa prova que o Centro pode voltar a ser referência cultural.