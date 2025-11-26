Tudo polarizado 1
A polarização observada nacionalmente na política quando o assunto é segurança pública foi reproduzida em Bauru em duas ocasiões nesta semana. Na segunda-feira (24), durante a discussão e votação do Projeto de Lei que endurece as regras para sucatas e ferros-velhos. E ontem (terça), em audiência pública para discutir o PL que pretende regulamentar as adegas.
Tudo polarizado 2
Os vereadores de direita defendem os projetos. Os mais à esquerda se posicionam contrariamente, cada qual com seus motivos. O fato é que a tal da polarização segue firme e forte e ainda vai incidir nas políticas públicas por muito tempo, até mesmo pela absoluta incompetência das forças políticas de centro em demonstrar que podem ser úteis à Nação.
Batista viva
O baile do coletivo Kimbala, da Unesp, realizado na noite da Consciência Negra (quinta – 20/11), mostrou que é plenamente possível realizar eventos culturais noturnos no Calçadão da Batista de Carvalho, Centro de Bauru. A observação foi feita pela vereadora Estela Almagro (PT), que participou do evento realizado na quadra 1, tradicionalmente esvaziada, ainda mais à noite. Para a parlamentar, a iniciativa prova que o Centro pode voltar a ser referência cultural.
Juventude
Outro aspecto destacado pela Estela foi o acesso da juventude da periferia ao evento no Centro, sem custo. A proposta original do coletivo era justamente aproximar esses jovens da produção cultural e valorizar a cultura preta. O resultado foi a presença massiva de público, reforçando a importância de políticas que facilitem iniciativas independentes e inclusivas. A vereadora ainda agradeceu, em vídeo nas suas redes sociais, o apoio das Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Econômico e Obras, que garantiram a estrutura.
Infrações
O vereador Sandro Bussola (MDB) disse na Tribuna da sessão da Câmara desta segunda-feira (24) que foi multado pelo Grupo de Orientação ao Trânsito (GOT) por oito semanas consecutivas. Em sua fala, dá a entender que seria retaliação por críticas ao trabalho realizado por estes profissionais da Emdurb que, para o parlamentar, têm mais a função de orientar do que de multar.
Questionamento
Ele também cobrou área para estacionamento de veículos conduzidos por motoristas por aplicativo, reivindicação que já chegou à presidência da empresa municipal, sem que tenha sido contemplada. Por conta da situação, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, foi diretamente criticada.
APP caro
Márcio Teixeira também abordou outra questão envolvendo a Emdurb, responsável pelo aplicativo usado atualmente para a gestão do estacionamento. De acordo com o parlamentar, essa tecnologia gratuita será substituída por uma de empresa, em pregão já aberto, que custará milhões aos cofres públicos para dar lucro a vencedora do processo. Já o desenvolvido por servidores não tem custo. O vereador quer explicações.