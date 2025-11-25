A Justiça de Bauru decidiu extinguir, sem análise do mérito, a Ação Civil Pública movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD). O processo questionava a nomeação de Lúcia de Fátima Silva Rosim — mãe da chefe do Executivo — para o cargo de secretária municipal de Assistência Social, feita em 2 de janeiro de 2025.

O sindicato alegava que a nomeação configuraria nepotismo e violaria os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade previstos na Constituição Federal, além de afrontar a Lei Municipal nº 4.411/1999, que proíbe a contratação de parentes até o terceiro grau para cargos de confiança na administração direta e na Câmara Municipal. A entidade pediu liminar para a exoneração imediata da secretária, argumentando risco de nulidade de atos e prejuízo ao erário.

A liminar, porém, já havia sido negada no início da ação. Em seguida, o município contestou os argumentos, sustentando que a legislação municipal não abrange cargos políticos de primeiro escalão e que, portanto, não haveria violação à Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata de nepotismo.

Juiz reconhece ilegitimidade do sindicato