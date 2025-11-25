A proibição da permanência de clientes consumindo bebidas em adegas foi um dos pontos discutidos na audiência pública realizada na manhã desta terça-feira (25), na Câmara Municipal, para analisar o Projeto de Lei (PL) que regulamenta o funcionamento desses estabelecimentos em Bauru. A proposta que tramita no Legislativo justamente veta essa possibilidade, atualmente comum nestes endereços espalhados pelo município.

No encontro também ficou claro que a atual legislação não permite a manipulação de bebidas, como a venda de “copões”, já que, pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), adegas são registradas como comércio varejista e não podem preparar produtos no local.

Os proprietários destes estabelecimentos presentes na audiência criticaram especialmente a proibição da permanência de clientes e o limite de horário que o projeto também prevê. Alegam que a circulação de pessoas nas imediações nem sempre é controlável pelos comerciantes e que a restrição pode gerar prejuízo econômico.