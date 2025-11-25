Na sexta-feira, a dupla mais conhecida da região, Mateus & Belini, vai surpreender a todos na 3ª edição do show “Vida Sertaneja”, que ressalta a cultura sertaneja com muita emoção, romantismo e aquela sensação boa do interior. Entre os sucessos da apresentação estarão “Voe”, “Zero a Vida” e “Regra de Namoro” e muitos outros. Uma noite para curtir com os amigos e cantar todos os hits da dupla.
E no sábado, o rock n’ roll vai rolar solto no Alameda com a apresentação da banda Rockduto. Uma apresentação que promete muitos clássicos nacionais e internacionais que marcaram várias gerações. O show apresentará músicas de bandas como Foo Fighters, Ramones, Green Day, Dire Straits, Oasis, Beatles, Bruce Springsteen, U2, REM, The Police, The Cure, Deep Purple, Barão Vermelho, Capital Inicial, Titãs, RPM, Legião Urbana, Ira!, entre outras.
Serviço:
3ª edição do show Vida “Sertaneja”, com a dupla Mateus e Belini, será nesta sexta-feira (28/11), a partir das 20h.
Banda Rockduto, neste sábado (29/11), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 29,90 (1º lote), R$ 34,90 (2º lote) e R$ 39,90 (3º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br
Estacionamento gratuito.
O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon).
Mais informações pelo telefone 14 3321-5000 ou 14 99651-5050