O Brasil, mais uma vez, encontra-se em um labirinto fiscal, onde a busca por receitas parece se concentrar nos mesmos bolsos de sempre. Com uma carga tributária que atingiu a alarmante marca de 32,32% do PIB em 2024 – o patamar mais alto da década – a sensação generalizada é de que o governo está apertando o cinto dos contribuintes já sufocados, enquanto a verdadeira sangria fiscal, a evasão, continua a jorrar livremente. É como tentar esvaziar um balde furado tapando as goteiras, em vez de consertar o fundo.

As medidas recentes são um testemunho dessa abordagem míope. A retributação de combustíveis, a criação de novos impostos sobre fundos exclusivos e lucros offshore, a redução de benefícios fiscais para 17 setores da economia, a tributação de compras internacionais e de apostas esportivas online, e as restrições à compensação de créditos tributários – todas essas ações, embora individualmente possam parecer justificáveis, somadas, formam um mosaico que penaliza desproporcionalmente os "bons contribuintes". Estamos falando de empresas formalizadas que geram empregos, de consumidores que pagam suas contas em dia, de cidadãos que operam dentro da legalidade e que, por sua própria natureza, são facilmente rastreáveis pelo fisco.

A crítica central é inegável: o governo insiste em extrair mais daqueles que já cumprem suas obrigações, em vez de atacar a raiz do problema. A verdadeira questão fiscal brasileira não reside na falta de impostos, mas na gigantesca "brecha tributária" – o abismo entre o que deveria ser arrecadado e o que de fato é pago. Essa brecha é alimentada por evasão, fraude, sonegação e, principalmente, pela vasta economia informal que opera à margem do sistema. Ao focar nos contribuintes honestos, o Estado não apenas desestimula a formalização, mas também perpetua um ciclo vicioso de injustiça e ineficiência.