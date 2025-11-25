Toda vez que ocorre um rombo econômico-financeiro ou social da magnitude do registrado com o Banco Master, todo o País é assolado por uma imensa onda de pessimismo e medo. Como pode uma instituição que opera sob o crivo do Banco Central e órgãos correlatos de fiscalização ter acessado espaço capaz de lhe proporcionar condições para o cometimento de fraudes que espalharam vultosos prejuízos ao mercado e, de tão grande, levaram à quebra e liquidação do próprio negócio? Isso sem dizer que, uma vez quebrada a instituição, ainda houve a tentativa de sua venda para outras do ramo, o que poderia agravar os danos.

Somos um País consolidado, com vigoroso mercado financeiro e regulamentos que, pelo menos em princípio, se autorregulam e impedem a ocorrência de falcatruas ou – quando ocorrem – há mecanismo para o seu combate e solução dos danos. Mas no caso dessa instituição bancária, as mazelas só foram descobertas e as providências adotadas quando já havia prejuízos superiores a R$ 10 milhões, que inviabilizam a sua sobrevivência. Aí não havia outra alternativa senão sua liquidação e o fechamento das portas, com prejuízos diretos a milhares de investidores, boa parte deles os fundos de pensão e economia de entes federados. O desejável era que o problema tivesse sido identificado no nascedouro e o rombo não se consolidasse.

Da forma que se encontra estruturado, o mercado financeiro brasileiro é operado por 17 mil agências bancárias em todo o território nacional. Entre elas estão três dezenas de bancos digitais, a nova modalidade constante do mercado. Ao longo da história e principalmente em catástrofes econômicas, muitos bancos “quebraram” em nosso País desde que o sistema foi criado e autorizado a funcionar. Salvaguardas foram criadas, especialmente o fundo garantidor que, atualmente, protege os depósitos dos investidores até o valor de R$ 250 mil. Contudo, sempre que ocorre um desastre com instituição bancária, o sistema perde credibilidade.