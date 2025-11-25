Rigor com sucatas 1

O Projeto de Lei do vereador Sandro Bussola (MDB) que propõe mudanças na Lei Municipal que trata da regulamentação e o licenciamento da atividade de comercialização e reciclagem de sucatas (ferro-velho) foi o maior debate da sessão de ontem da Câmara Municipal de Bauru. A discussão reflete o que se passa nacionalmente a respeito da segurança pública. Inclusive no tom dos discursos. A lei foi aprovada.

Rigor com sucatas 2

A lei determina que os estabelecimentos que lidam com o material de sucata funcionem apenas das 8h às 18h (uma emenda de Markinho Souza, aprovada, estende para 19h). Além disso, estipula que caso as autoridades policiais comprovem que o local possui produtos oriundos de furto ou roubo, o alvará de funcionamento dele será suspenso imediatamente.

Rigor com sucatas 3

O tema está diretamente ligado à onda crescente de furtos de fios e outros metais que são usados para pagamento de drogas por usuários. Para fazer dinheiro rápido visando sustentar o vício, muitos furtam fios e metais e os trocam em pontos de receptação. Há depósitos que trabalham correta e legalmente, mas há os que servem para receptação. Daí a lei proposta.