Rigor com sucatas 1
O Projeto de Lei do vereador Sandro Bussola (MDB) que propõe mudanças na Lei Municipal que trata da regulamentação e o licenciamento da atividade de comercialização e reciclagem de sucatas (ferro-velho) foi o maior debate da sessão de ontem da Câmara Municipal de Bauru. A discussão reflete o que se passa nacionalmente a respeito da segurança pública. Inclusive no tom dos discursos. A lei foi aprovada.
Rigor com sucatas 2
A lei determina que os estabelecimentos que lidam com o material de sucata funcionem apenas das 8h às 18h (uma emenda de Markinho Souza, aprovada, estende para 19h). Além disso, estipula que caso as autoridades policiais comprovem que o local possui produtos oriundos de furto ou roubo, o alvará de funcionamento dele será suspenso imediatamente.
Rigor com sucatas 3
O tema está diretamente ligado à onda crescente de furtos de fios e outros metais que são usados para pagamento de drogas por usuários. Para fazer dinheiro rápido visando sustentar o vício, muitos furtam fios e metais e os trocam em pontos de receptação. Há depósitos que trabalham correta e legalmente, mas há os que servem para receptação. Daí a lei proposta.
Rigor com sucatas 4
Ao final dos debates, que duraram mais de uma hora, o Projeto de Lei foi aprovado por 18 a 2. Os votos contrários foram da vereadora Estela Almagro (PT) e de Junior Lokadora (Podemos).
Automóvel Club
O prédio histórico do Automóvel Club, na Praça Rui Barbosa, também foi destaque na sessão. O vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) fez um apelo ao governo municipal para que olhe com muita atenção para o imóvel e discuta uma solução para preservá-lo e ser útil à população. O imóvel está à venda pelo valor inicial de R$ 3,4 milhões, podendo ser parcelado em 100 vezes.
Plano Diretor
Arnaldo também lembrou que, fora a reunião desta segunda, faltam apenas três outras sessões para o término do ano Legislativo. Assim, ele fez um pedido à prefeitura para que envie logo os Projetos de Lei da revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo (Luos) para discussão na Casa. “Projeto fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade”, disse.
‘Cracolândia’
Ainda sobre o Centro da cidade, o vereador Márcio Teixeira (PL) fez uma denúncia veemente sobre o que anda acontecendo na quadra 9 da rua 1 de Agosto, próximo à Praça Rui Barbosa, onde a maioria dos estabelecimentos comerciais fechou. Segundo o parlamentar, o local caminha a passos largos para se tornar a ‘cracolândia’ de Bauru. Pediu a intervenção urgente do poder público.
Posca em 2028
Política e eleição foram temas dominantes no último sábado, no sítio do secretário do Desenvolvimento Econômico de Bauru, Jurandir Posca, que celebrou seus 58 anos de vida ao lado de familiares e amigos. Em determinado momento do encontro, o anfitrião foi instado a se colocar como pré-candidato a prefeito em 2028, tendo o empresário Toninho Gimenes, que estava presente, de vice. Foram cerca de 80 convidados, entre eles secretários de governo, vereadores e empresários.
Disputa em 2026
Quem também esteve presente ao aniversário foi o secretário de Habitação, Anderson Prado, que ouviu apelos para abrir mão de sua possível pré-candidatura a deputado em 2026 em prol de pré-candidatos do mesmo grupo político que já haviam se lançado na disputa, especificamente o vereador Junior Rodrigues. Um dos presentes disse: “Tem que vir pra somar e não dividir...”.
Audiência/águas
Nesta terça-feira (25), a partir das 14h, a Câmara Municipal promove uma audiência pública para discutir propostas e soluções para os problemas enfrentados na captação de águas superficiais para o abastecimento de Bauru. A iniciativa é da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência da Casa de Leis, que é presidida pelo vereador Junior Rodrigues (PSD) e tem como membros os parlamentares Sandro Bussola (MDB) e Junior Lokadora (Podemos).
Audiência/adegas 1
E na manhã desta terça-feira (25), a partir das 9h, a Câmara Municipal promove uma Audiência Pública para debater sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disk-cerveja e estabelecimentos similares no município de Bauru. A iniciativa é da Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento da Casa de Leis, que é presidida pelo vereador André Maldonado (PP) e tem como membros Dário Dudário (PSD) e Cabo Helinho (PL).
Audiência/adegas 2
O PL começou a tramitar no dia 6 de outubro e tem como autores os vereadores Sandro Bussola (MDB), André Maldonado (PP), Beto Móveis (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Emerson Construtor (Podemos), Cabo Helinho (PL), Mané Losila (MDB), Marcelo Afonso (PSD), Marcio Teixeira (PL), Miltinho Sardin (PSD), Pastor Bira (Podemos) e Junior Rodrigues (PSD).