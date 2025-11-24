A Câmara Municipal e Bauru promoverá na manhã desta terça-feira (25), a partir das 9h, uma Audiência Pública para debater sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disk-cerveja e estabelecimentos similares no município de Bauru. A iniciativa é da Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento da Casa de Leis, que é presidida pelo vereador André Maldonado (PP) e tem como membros Dário Dudário (PSD) e Cabo Helinho (PL).

O PL começou a tramitar no dia 6 de outubro e tem como autores os vereadores Sandro Bussola (MDB), André Maldonado (PP), Beto Móveis (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Emerson Construtor (Podemos), Cabo Helinho (PL), Mané Losila (MDB), Marcelo Afonso (PSD), Marcio Teixeira (PL), Miltinho Sardin (PSD), Pastor Bira (Podemos) e Junior Rodrigues (PSD).

Foram convocados para o encontro desta terça-feira a secretária municipal de Aprovação de Projetos, Rafaela Cristina Foganholi da Silva; o secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes; e a coordenadora da Vigilância em Saúde, Meire Belchior Pranuvi.