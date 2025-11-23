Quando vi a Simone cantando “Então é Natal, e o que você fez...”, fiquei convencido de que Papai Noel está mesmo para chegar. Até então, nem tinha percebido. Vi pilhas de panetones nos supermercados, a Eliane tirou a árvore de Natal do guarda-roupa e minha filha providenciou um belo cordão de luzes piscantes para a área do quintal. Nem assim tinha acordado para essa realidade de bimbalhar de sinos. Logo em seguida recebi a notícia de que o presidente Donald Trump havia revogado as taxações absurdas que pesavam contra os produtos agrícolas brasileiros. Vamos poder exportar, novamente, para o concorrido mercado americano que também se ressente do nosso café, da carne para o hamburguer e das frutas tropicais. Um verdadeiro presente que deixa o Lula saltitante.

O Natal, que para os cristãos é profundamente a celebração do mistério da Encarnação – Jesus nasce de Maria -, no contexto atual torna-se uma festa social com trocas de presentes materiais.

A música original que a Simone popularizou no Brasil, na verdade nada tem a ver com o Natal. É de autoria de John Lennon e Yoko Ono (1969) e foi composta como uma canção de protesto sobre a Guerra do Vietnã. “War is over! (If you wont it)”. A guerra acabou! Se você quiser isso, diz o refrão da composição lírica. É um chamado à ação, sugerindo que a paz é uma escolha coletiva e que depende do desejo e do esforço de cada indivíduo para se tornar realidade. Assim como a proteção ao meio ambiente, uma outra guerra. Lennon pagou a reprodução do estribilho da sua música em centenas de outdoors nas principais capitais europeias. “Se quiser transmitir uma mensagem política, cubra ela com açúcar” – dizia o autor que dois anos depois (1971) nos daria o poético e também pacifista “Imagine”.