A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou um guia de turismo de bem-estar, com 27 destinos paulistas que oferecem experiências para o autocuidado, relaxamento e conexão com a natureza. Além disso, o material apresenta locais com potencial para o turismo de bem-estar e o contato de quem comercializa esses roteiros.

Entre os destaques do guia, estão atrativos como o Balneário e o Fontanário Municipal de Águas de Lindóia. No Balneário, os visitantes podem tomar banhos relaxantes ou hidratantes, experimentar a ducha escocesa, entre outros serviços. No Fontanário, há as três fontes de águas medicinais da cidade - a Fonte da Juventude (sulforosa), indicada para tratamentos de reumatismo, diabetes, alergias, asma, problemas de pele e inflamações; a Fonte Gioconda (sulfatada sódica radioativa), recomendada para fígado, vesícula e intestinos; e a Fonte Almeida Salles (bicarbonatada sódica), indicada para azia, excesso de acidez, diabetes e cálculos renais. Os visitantes podem degustar as águas no local ou engarrafar para uso semanal.

Em Amparo, os turistas podem visitar o Sítio Duas Cachoeiras, um verdadeiro refúgio de reconexão com a natureza. Entre cultivos agroecológicos, florestas recuperadas e o som das águas, o local promove experiências que equilibram corpo, mente e espírito. Eles oferecem retiros e oficinas imersivas como o Banho de Floresta, o Retiro Saúde e Bem-Estar, as Oficinas de Óleos Essenciais, Saboaria Natural e Tecelagem Artesanal, além do Concerto das Plantas, onde é possível ouvir a música emitida pela própria natureza.