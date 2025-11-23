A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou um guia de turismo de bem-estar, com 27 destinos paulistas que oferecem experiências para o autocuidado, relaxamento e conexão com a natureza. Além disso, o material apresenta locais com potencial para o turismo de bem-estar e o contato de quem comercializa esses roteiros.
Entre os destaques do guia, estão atrativos como o Balneário e o Fontanário Municipal de Águas de Lindóia. No Balneário, os visitantes podem tomar banhos relaxantes ou hidratantes, experimentar a ducha escocesa, entre outros serviços. No Fontanário, há as três fontes de águas medicinais da cidade - a Fonte da Juventude (sulforosa), indicada para tratamentos de reumatismo, diabetes, alergias, asma, problemas de pele e inflamações; a Fonte Gioconda (sulfatada sódica radioativa), recomendada para fígado, vesícula e intestinos; e a Fonte Almeida Salles (bicarbonatada sódica), indicada para azia, excesso de acidez, diabetes e cálculos renais. Os visitantes podem degustar as águas no local ou engarrafar para uso semanal.
Em Amparo, os turistas podem visitar o Sítio Duas Cachoeiras, um verdadeiro refúgio de reconexão com a natureza. Entre cultivos agroecológicos, florestas recuperadas e o som das águas, o local promove experiências que equilibram corpo, mente e espírito. Eles oferecem retiros e oficinas imersivas como o Banho de Floresta, o Retiro Saúde e Bem-Estar, as Oficinas de Óleos Essenciais, Saboaria Natural e Tecelagem Artesanal, além do Concerto das Plantas, onde é possível ouvir a música emitida pela própria natureza.
No Litoral Norte, em Caraguatatuba, a Hibiscus Experiences, agência de turismo de bem-estar, está localizada entre o rio e o mar da Praia da Tabatinga, de onde parte para realizar vivências que unem natureza, ciência e autoconhecimento. Entre as experiências que oferecem, estão a Caminhada Terapêutica Galhetas com o Rock Balance, o Day Spa na Lancha Terapia com práticas integrativas e Argiloterapia a bordo, além de massagens, escalda-pés e vivências culturais como yoga, capoeira e saraus.
Ainda em Caraguatatuba, a Turismo de Mergulho e Bem-Estar oferece uma vivência inédita de mergulho com segurança emocional, conduzida pela psicóloga e Dive Master Thaís Petroff Garcia. A experiência utiliza respiração consciente, visualização guiada e técnicas de regulação emocional para fortalecer a confiança e a calma dos participantes. Antes do mergulho real, utiliza-se realidade virtual, preparando corpo e mente para o mar. Com o apoio do instrutor Mário Alexandre, com mais de 30 anos de experiência, o mergulho torna-se uma experiência transformadora de autoconfiança, superação e conexão com o presente.
Em Cotia, há o Templo Zu Lai, o maior templo budista da América Latina e um refúgio de paz e contemplação. O local oferece retiros, meditação, cursos e cerimônias que promovem equilíbrio entre corpo e mente. No mesmo município, a Família Kaizen - Brunch Regenerativo e Espaço para Eventos é um refúgio familiar em meio à natureza com um restaurante que valoriza alimentação saudável e tem ambiente acolhedor.
Outro destaque do guia é o Parque Monjolinho, em Socorro, que oferece trilhas autoguiadas, redários e áreas de descanso ideais para relaxar, contemplar e renovar as energias. Entre as experiências de bem-estar, destaca-se o trabalho da terapeuta corporal Suelen Oliani, que realiza massagens terapêuticas e vivências ao ar livre, em um ambiente acolhedor e integrado ao verde.
Em Torrinha, o Mosteiro do Paraíso está localizado entre as serras e dedica-se ao bem-estar e à harmonia interior. O espaço oferece atividades voltadas à saúde física e mental, como meditação, yoga e trilhas ecológicas revitalizantes. A alimentação natural e o contato com a natureza complementam a experiência transformadora.
Mais destinos para relaxar e receber autocuidado
Hotel Fazenda Areia que Canta (Brotas)
ÁGUAS DE SÃO PEDRO
O Fontanário Municipal reúne as três fontes de águas medicinais da cidade - a Fonte da Juventude (sulforosa), indicada para reumatismo, diabetes, alergias, asma, problemas de pele e inflamações; a Fonte Gioconda (sulfatada sódica radioativa), recomendada para fígado, vesícula e intestinos; e a Fonte Almeida Salles (bicarbonatada sódica), indicada para azia, excesso de acidez, diabetes e cálculos renais. Os visitantes podem degustar as águas no local ou engarrafar para uso semanal. Av. Carlos Mauro, s/n. Mais Informações www.aguasdesaopedro.sp.gov.br
O SPA Thermal Dr. Octávio Moura de Andrade é o principal destaque da estância hidromineral, reconhecido pelo poder terapêutico das águas sulforosas para alívio de dores e tratamentos de saúde. Público e aberto a turistas, o SPA oferece banhos de imersão com a Água da Juventude e uma ampla variedade de serviços, incluindo massagens relaxantes, shiatsu, estética facial e corporal. Av. Carlos Mauro s/n. Mais Informações (19) 3482-4273 - @prefeituraaguassp www.aguasdesaopedro.sp.gov.br
BROTAS
Parque Recanto das Cachoeiras Parque natural integrado à natureza, com trilhas, cachoeiras, piscinas aquecidas, oásis e mirantes. Oferece ampla gastronomia, estrutura de lazer e bem-estar, atividades de aventura e infraestrutura acessível. Estrada Brotas-Patrimônio, Km 18. @recantodascachoeiras
Hotel Fazenda Areia que Canta Espaço de natureza tem hospedagem completa e experiências de ecoturismo. O local conta com a Nascente Areia que Canta, rio e trilhas, além de monitoria e recreação para todas as idades. Fazenda Tamanduá Fazenda na rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, SP-225, Km 124. @sitio_duas_cachoeiras
Pousada das Nascentes é uma pousada temática em frente à represa Rio Jacaré Pepira, localizada próxima aos parques e atrativos de Brotas, a 25 Km do centro da cidade. Oferece restaurante para café da manhã, piscina, sauna e sala de massagens. Av. Antônio Mariano do Prado, 260, Patrimônio. @pousadadasnascentes
CABREÚVA
Centro de Meditação Kadampa Brasil - Templo pela Paz Mundial (Cabreúva)
O Centro de Meditação Kadampa Brasil - Templo pela Paz Mundial - surgiu da visão e intenção puras do Venerável Geshe Kelsang Gyatso e é um presente para as gerações futuras para que cada ser vivo encontre felicidade e libertação do sofrimento através da visitação, aulas, meditações guiadas e programas de estudo aprofundados. Av. Cláudio Giannini, 2035, Distrito do Jacaré. www.budismokadampa.org.br @cmkbrasi
O Spa Recanto é sinônimo de qualidade de vida. Totalmente rodeado pela natureza, todos os ambientes do spa transformam os dias do turista em puro relaxamento, bem-estar e tranquilidade. Está localizado em Cabreúva, a 80 Km da capital de São Paulo. Sítio do Chuca, S/n - Guaxatuba. www.sparecanto.com.br @sparecanto
COTIA
Templo Zu Lai (Cotia)
O Templo Zu Lai é o maior templo budista da América Latina e um refúgio de paz e contemplação. Inspirado na arquitetura oriental, oferece retiros, meditação, cursos e cerimônias que promovem equilíbrio entre corpo e mente. Guiado pelo Budismo Humanista, atua em frentes culturais, educacionais, sociais e espirituais, estimulando reflexão e convivência harmoniosa. Acesso pelo Km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares, no Parque Rincão. www.templozulai.org.br
O Templo Budista Odsal Ling é o principal centro de práticas do Budismo Vajraiana no estado. Com arquitetura inspirada nos templos tibetanos, é residência de Lama Tsering e oferece retiros, ensinamentos e cerimônias, acolhendo tanto praticantes experientes quanto iniciantes. É necessário agendar. Rua dos Agrimensores, 1461, Chácara Ondas Verdes. www.odsalling.org eventos@odsalling.org
IBIRÁ
Parque Balneário Termas de Ibirá Conhecido por suas águas termais com propriedades terapêuticas únicas, o local é uma das raras fontes do mundo a conter vanádio, um mineral associado à revitalização celular e ao equilíbrio do metabolismo. Avenida Dr. Hugo Beolchi Junior, 822. www.ibira.sp.gov.br @prefeituradeibira
JOANÓPOLIS
Hotel Ponto de Luz nasceu do sonho de criar um espaço conectado à natureza, dedicado a práticas de meditação, terapias holísticas, vivências, oficinas, alimentação saudável e atividades culturais. Endereço Estrada do Sertãozinho, s/n. @hotelpontodeluz
JUQUITIBA
No coração da Mata Atlântica, o Instituto Terra Luminous oferece experiências únicas de saúde e bem-estar, como banho de floresta, caminhadas sensoriais, vivências corporais e oficinas de autoconhecimento. Endereço Estrada da Fazenda Ribeirão Grande, 7300, Vista Verde. @TerraLuminuos www.terraluminous.eco.br
MONTE ALEGRE DO SUL
O Balneário Municipal da Estância de Monte Alegre do Sul oferece os serviços: banhos de espuma e imersão, hidromassagem, ducha escocesa e circular, saunas úmida e seca, ducha simples, massoterapia e estética. As banheiras de hidromassagem do Balneário Municipal oferecem um banho diferenciado para cada cliente, com água mineral, ou incrementados com essências e espuma. Estrada da gruta, 1800, Souzas. Mais Informações www.montealegredosul.com.br/balneario
RIBEIRÃO PIRES
Fiore de Luce Fiore de Luce oferece uma variedade de atividades em grupo que proporcionam experiências enriquecedoras em contato com a natureza, incluindo trilhas autoguiadas, banhos de floresta, piquenique sustentável, café campestre e hospedagem, entre outras. Todas as atividades são planejadas para promover bem-estar, relaxamento e conexão com o ambiente natural. Av. Alto da Serra, 655, Pouso Alegre. @fiorideluceoficial
TUIUTI
O Sítio Ecológico Pachamama é um refúgio dedicado à sustentabilidade, à vida no campo e à conexão com a natureza. Oferecem vivências práticas em agricultura ecológica, valorizando saberes tradicionais, cuidado com animais e alimentação natural, com bem-estar e harmonia. Km 16.5 da rodovia Benevenuto Moretto, Arraial. @sepachamamma www.sitiopachamama.com.br