A Vero, uma das principais operadoras de telecomunicações do País, dará início nesta segunda-feira (24) à oferta comercial de Wi-Fi-7 em planos selecionados de banda larga fixa, em mais um passo do compromisso da empresa com a inovação e a qualidade dos serviços ofertados aos clientes. O lançamento ocorre em Bauru, cidade estratégica para a companhia e que também recebe, na mesma data, a nova loja conceito da marca.

A tecnologia Wi-Fi 7 representa o avanço mais recente no padrão global de redes sem fio, oferecendo velocidades superiores, latência ultrabaixa e maior estabilidade, especialmente em ambientes com múltiplos dispositivos conectados. A oferta da nova tecnologia na Vero incluirá também soluções mesh e pacotes otimizados para garantir alta performance em residências, empresas e operações críticas.

Em 2024, a Vero foi a primeira empresa do Brasil a oferecer Wi-Fi 6 de forma massiva em sua base de clientes. De acordo com dados da Ookla (2025), a operadora lidera, com 34%, a participação de acessos por essa tecnologia no País. Com o lançamento do Wi-Fi 7, a companhia reforça seu papel como provedora de soluções completas para consumidores residenciais e corporativos, alinhada à crescente demanda por infraestruturas de rede mais rápidas, seguras e inteligentes.