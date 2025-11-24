A Vero, uma das principais operadoras de telecomunicações do País, dará início nesta segunda-feira (24) à oferta comercial de Wi-Fi-7 em planos selecionados de banda larga fixa, em mais um passo do compromisso da empresa com a inovação e a qualidade dos serviços ofertados aos clientes. O lançamento ocorre em Bauru, cidade estratégica para a companhia e que também recebe, na mesma data, a nova loja conceito da marca.
A tecnologia Wi-Fi 7 representa o avanço mais recente no padrão global de redes sem fio, oferecendo velocidades superiores, latência ultrabaixa e maior estabilidade, especialmente em ambientes com múltiplos dispositivos conectados. A oferta da nova tecnologia na Vero incluirá também soluções mesh e pacotes otimizados para garantir alta performance em residências, empresas e operações críticas.
Em 2024, a Vero foi a primeira empresa do Brasil a oferecer Wi-Fi 6 de forma massiva em sua base de clientes. De acordo com dados da Ookla (2025), a operadora lidera, com 34%, a participação de acessos por essa tecnologia no País. Com o lançamento do Wi-Fi 7, a companhia reforça seu papel como provedora de soluções completas para consumidores residenciais e corporativos, alinhada à crescente demanda por infraestruturas de rede mais rápidas, seguras e inteligentes.
"A Vero vem evoluindo continuamente para entregar a melhor experiência aos seus clientes. Hoje, combinamos diferentes tecnologias - como Wi-Fi 7 e o 5G - em soluções inteligentes e complementares. O Wi-Fi 7 representa um salto em desempenho, estabilidade e segurança. Seguimos trabalhando em conjunto com grandes parceiros e fornecedores globais no desenvolvimento de serviços capazes de resolver, na prática, os desafios diários de conectividade dos nossos clientes", comenta José Carlos Rocha, diretor executivo de negócios B2C da Vero.
A nova tecnologia de conexão vai beneficiar não apenas os clientes físicos, mas também as empresas que contam com a Vero para garantir desempenho de alta performance.
"Estamos consolidando a Vero como um hub digital, com soluções integradas que incluem não só a banda larga fixa e o móvel, mas também inúmeros serviços como cloud, cibersegurança, softwares, hardwares, tudo oferecido com uma jornada dedicada ao cliente corporativo, sempre com foco em impulsionar a transformação digital de empresas de todos os portes", afirma Christiana Mello, diretora de negócios B2B da Vero.
DE BAURU PARA O BRASIL
Os clientes da Vero em Bauru serão os primeiros a contar com a nova tecnologia de conexão. A previsão é que o Wi-Fi 7 seja oferecido em larga escala nas cidades atendidas pela Vero já no início de 2026.
A cidade, que reúne, atualmente, cerca de 48 mil clientes da Vero, também recebe, na mesma data, um ponto de venda próprio da empresa especialmente criado para reforçar o relacionamento direto com o cliente. A loja conceito possui arquitetura ampliada, ambientes interativos e cabines exclusivas, além de degustação das soluções ofertadas e uma equipe especializada, refletindo a estratégia da companhia de sempre unir tecnologia e atendimento humanizado.
"Investir em tecnologia é investir em eficiência e experiência. Escolhemos Bauru como o ponto de partida do Wi-Fi 7 porque é uma região estratégica e de alta representatividade para a Vero. Essa é uma inovação que ainda está em implantação no mundo e estamos trazendo aos nossos clientes o que há de mais avançado em conectividade. Reforçando a relevância da região para a nossa empresa, lançamos, na mesma data, a primeira loja conceito da Vero na cidade, um espaço totalmente diferenciado e preparado para demonstrar aos cidadãos tudo o que podemos oferecer para suas casas e seus negócios", complementa Rocha.
SERVIÇO
Inauguração da nova loja da Vero em Bauru
Data: 24 de novembro de 2025.
Local: Rua Rio Branco, 18-64.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 12h.
Saiba mais em: www.querovero.com.br