Alagoas é o destino nacional com o maior gasto em viagens, indicam dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2024, quem visitou o estado nordestino desembolsou R$ 366 por dia, em média, conforme o órgão. São R$ 98 a mais do que a média das viagens no Brasil (R$ 268). Os dados consideram viagens nacionais com pernoite.

O gasto diário em Alagoas até diminuiu se comparado a 2023, quando estava em R$ 380. Ainda assim, foi o maior do país pelo segundo ano consecutivo.

O IBGE publica os valores em termos reais ?corrigidos pela inflação. Os dados integram um módulo anual de turismo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).