Não se faz 30 anos de carreira todo dia. O jornalista e compositor, músico autodidata, autor do livro Literatura cantada, Nélson Itaberá, celebra três décadas de coberturas em jornalismo investigativo com o espetáculo "Um jornalista falante". O monólogo musical promete reflexões sobre os desafios da profissão e de Bauru. A apresentação será no Teatro Municipal, às 20 horas da próxima quarta (26), com entrada franca e sugestão para contribuição de 1 litro de leite para campanha assistencial.

Formando da primeira turma da Unesp de Bauru, em 1992, o profissional acumula histórias de jornalismo de profundidade com 27 anos na redação do JC, além de produções como âncora de entrevistas sobre temas da gestão pública da cidade na TV Câmara Bauru e programa que reúne reflexões sobre música, autores, discografia e literatura na Rádio Câmara local.

Das primeiras reportagens em máquinas de datilografar às plataformas de edição digital, em áudio e vídeo no site Contraponto.digital, produto editorial setorizado e especializado em gestão pública e temas estruturais de Bauru, Itaberá recebe o público para abordar os desafios da profissão, as histórias de grandes reportagens e os dilemas da produção de noticiário com a profusão de fake news nas redes sociais. Autor de coberturas emblemáticas na história político-administrativa bauruense, o jornalista não deixou fora do espetáculo pitacos e histórias quentes de bastidores da política local. Ele sobe ao palco para o talk show com músicos conceituados da cidade. Nélson Itaberá é autor de cinco álbuns musicais independentes, vencedor por duas vezes como o melhor samba enredo do ano em desfiles carnavalescos no Sambódromo de Bauru e produtor de 3 documentários sobre a identidade regional brasileira, a abordagem de temas comportamentais na música e o estudo da linguagem sonora através da relação entre sílabas e notas musicais, a chamada prosódia.