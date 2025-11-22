Os hits que marcaram época vão "agitar" a pista de dança da Associação Luso Brasileira de Bauru neste sábado (22). A partir das 21h, no Salão Social, o clube realizará mais uma edição da Noite do FlashBack com a Banda Vixee.

"Prepare-se para reviver os grandes sucessos dos anos 70 e 80 aqui na Luso. A Banda Vixee vai embalar mais uma edição da nossa tradicional Noite do Flashback", convida Luis Henrique Lamônica, presidente do clube. Os convites já estão à venda na secretaria do clube (via pix) ou pela plataforma Blacktag (com taxa). Para sócios o valor é de R$ 30,00 e para não-sócios R$ 39,00. Os ingressos são limitados.

SERVIÇO