Os hits que marcaram época vão "agitar" a pista de dança da Associação Luso Brasileira de Bauru neste sábado (22). A partir das 21h, no Salão Social, o clube realizará mais uma edição da Noite do FlashBack com a Banda Vixee.
"Prepare-se para reviver os grandes sucessos dos anos 70 e 80 aqui na Luso. A Banda Vixee vai embalar mais uma edição da nossa tradicional Noite do Flashback", convida Luis Henrique Lamônica, presidente do clube. Os convites já estão à venda na secretaria do clube (via pix) ou pela plataforma Blacktag (com taxa). Para sócios o valor é de R$ 30,00 e para não-sócios R$ 39,00. Os ingressos são limitados.
SERVIÇO
A Noite do Flashback com a Banda Vixee será neste sábado (22), a partir das 21h.
Valor dos ingressos: Sócio: R$ 30,00 | Não-sócio: R$ 39,00.
Os ingressos já estão à venda na plataforma Blacktag (com taxa), disponível em: https://blacktag.com.br/eventos/29650/noite-do-flashback-com-banda-vixxee.
Para pagamentos via Pix, entre em contato com a secretaria do clube pelo telefone: (14) 3313-9565.
SOBRE A LUSO
A Associação Luso Brasileira de Bauru está localizada na Rodovia Marechal Rondon, km 336, ao lado do Alameda Rodoserv Center.
Mais informações pelo telefone: (14) 3313-9565.