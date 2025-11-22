No próximo sábado, dia 29 de novembro, às 11h, a Pinacoteca Fórum das Artes (rua General Teles, 1040, Centro) recebe o lançamento do livro "Elda Moscogliato, um começo de conversa" (Editora Mireveja), assinado por Claudia Bassetto, professora, artista visual e membro da Academia Botucatuense de Letras (ABL). A publicação integra um projeto multimídia que celebra a leitura, a escrita, a cena teatral e a memória cultural de Botucatu.

Selecionado entre mais de 600 projetos em edital do Programa de Ação Cultural (ProAC), em 2024, o projeto se desdobra em múltiplas linguagens: inclui audiolivro, e-book, ações educativas e a peça teatral "Querida Elda", com dramaturgia de Solange Rivas e apresentação da Cia de Teatro Chafariz. Financiada pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal, a iniciativa tem apoio da Academia Botucatuense de Letras e das secretarias de Educação e de Cultura de Botucatu.

Em 2009, ao assumir a cadeira 26 da Academia Botucatuense de Letras, cuja patrona é Elda Moscogliato (1916-2000), Claudia Bassetto iniciou uma pesquisa sobre a trajetória da cronista que marcou a vida cultural da cidade. A autora embarca, então, numa aventura, criando uma teia poética em que sua vida se entrelaça à obra da personagem-escritora.