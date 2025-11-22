No próximo sábado, dia 29 de novembro, às 11h, a Pinacoteca Fórum das Artes (rua General Teles, 1040, Centro) recebe o lançamento do livro "Elda Moscogliato, um começo de conversa" (Editora Mireveja), assinado por Claudia Bassetto, professora, artista visual e membro da Academia Botucatuense de Letras (ABL). A publicação integra um projeto multimídia que celebra a leitura, a escrita, a cena teatral e a memória cultural de Botucatu.
Selecionado entre mais de 600 projetos em edital do Programa de Ação Cultural (ProAC), em 2024, o projeto se desdobra em múltiplas linguagens: inclui audiolivro, e-book, ações educativas e a peça teatral "Querida Elda", com dramaturgia de Solange Rivas e apresentação da Cia de Teatro Chafariz. Financiada pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal, a iniciativa tem apoio da Academia Botucatuense de Letras e das secretarias de Educação e de Cultura de Botucatu.
Em 2009, ao assumir a cadeira 26 da Academia Botucatuense de Letras, cuja patrona é Elda Moscogliato (1916-2000), Claudia Bassetto iniciou uma pesquisa sobre a trajetória da cronista que marcou a vida cultural da cidade. A autora embarca, então, numa aventura, criando uma teia poética em que sua vida se entrelaça à obra da personagem-escritora.
O livro reúne textos e imagens, compondo um registro histórico e afetivo da presença de inúmeras famílias na cidade e do comportamento da época. O audiolivro é dividido em três partes, com mais de seis horas de gravação, ao todo, com trilha sonora de Josiel Rusmont. Pode ser acessado na plataforma Spotify. Links na página do projeto, onde já é possível adquirir o livro: https://www.editoramireveja.com/elda .
Desde maio, alunos dos oitavos anos da Emef Elda Moscogliato participam de oficinas e ensaios que estimularam leitura e escrita e culminaram na peça "Querida Elda", dirigida por Solange Rivas, que também assina a composição homônima escrita para a peça ao lado de Gisele Barbosa, com encenação da Cia de Teatro Chafariz.
A peça "Querida Elda" terá nova apresentação no lançamento oficial do livro. O projeto prevê distribuição gratuita dos exemplares impressos. E-book e audiolivro estão disponíveis no site da Editora Mireveja (https://www.editoramireveja.com/elda).