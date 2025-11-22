Neste sábado (22), o Alameda Rodoserv Center vai se tornar um pedacinho da Itália com a "4.ª Noite Italiana", com show do cantor Tony Angeli. Entre os sucessos da noite interpretados pelo artista estarão "Al Di Là", "Dio Come Ti Amo", "Ó Mio Signore", "Volare", "Sole Mio" e "Caruso", entre outras belas canções italianas. O evento contará com um cardápio especial com diversas opções italianas (não incluso no valor da entrada).

Com mais de 60 anos de carreira, sua relação com a música começou ainda na Itália, onde se apresentou pela primeira vez aos 11 anos. Radicado no Brasil desde 66, Tony participou do programa "Jovem Guarda", ao lado de Roberto Carlos, Erasmo e Wanderléa. se apresentou em várias emissoras.

SERVIÇO