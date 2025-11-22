Na véspera do Natal, os Três Porquinhos não imaginam que, ao deixarem seus sapatos na janela esperando presentes, atrairiam um "Papai Noel" um tanto duvidoso. Disfarçado de bom velhinho, o Lobo Mau vê na noite mágica a chance perfeita para enganar o trio. Assim começa "O Natal dos Três Porquinhos", comédia infantil que desembarca no Teatro Municipal "Celina Lourdes de Alves Neves", em Bauru, no dia 18 de dezembro, às 19h30.
Dirigido por Antônio Veiga, o espetáculo, de classificação livre, aposta em humor, confusão e atmosfera natalina para encantar o público. Figurinos temáticos, trilha animada e cenários festivos ajudam a criar o clima da data. "Será a nossa estreia em Bauru, com um texto leve e uma celebração especial da amizade, da esperança e do verdadeiro espírito do Natal", afirma o diretor.
A peça parte da história clássica que atravessou gerações. Na fábula imortalizada por Joseph Jacobs, os porquinhos constroem casas de palha, madeira e tijolos enquanto tentam escapar das investidas do lobo. Ao longo do tempo, a narrativa ganhou inúmeras releituras, sempre mantendo o duelo entre a esperteza do vilão e a união dos irmãos, um eixo que continua presente também nesta versão natalina. "É a continuação da história que todos nós conhecemos e gostamos", reforça o material de divulgação.
Com humor acessível a todas as idades, a montagem propõe renovar o encontro do público com personagens já familiares, agora mergulhados no imaginário do Natal.
SERVIÇO
O Teatro Municipal fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas. Ingressos à venda no site megabilheteria.com ou na Loja Roth (Getúlio, 2-10) com valores de entrada por R$ 70. Meias-entradas válidas para professores e funcionários do quadro escolar, estudantes, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhante, clientes da Unimed com o cartão do plano de saúde e crianças de dois anos ou mais. Crianças de 0 a 1 ano e 11 meses não pagam.
O ingresso solidário custa R$ 50 e é válido mediante doação de um quilo de alimento na entrada do evento (exceto açúcar ou sal). É proibida a entrada após o início dos espetáculos. Informações: (14) 99833-6199.