Na véspera do Natal, os Três Porquinhos não imaginam que, ao deixarem seus sapatos na janela esperando presentes, atrairiam um "Papai Noel" um tanto duvidoso. Disfarçado de bom velhinho, o Lobo Mau vê na noite mágica a chance perfeita para enganar o trio. Assim começa "O Natal dos Três Porquinhos", comédia infantil que desembarca no Teatro Municipal "Celina Lourdes de Alves Neves", em Bauru, no dia 18 de dezembro, às 19h30.

Dirigido por Antônio Veiga, o espetáculo, de classificação livre, aposta em humor, confusão e atmosfera natalina para encantar o público. Figurinos temáticos, trilha animada e cenários festivos ajudam a criar o clima da data. "Será a nossa estreia em Bauru, com um texto leve e uma celebração especial da amizade, da esperança e do verdadeiro espírito do Natal", afirma o diretor.

A peça parte da história clássica que atravessou gerações. Na fábula imortalizada por Joseph Jacobs, os porquinhos constroem casas de palha, madeira e tijolos enquanto tentam escapar das investidas do lobo. Ao longo do tempo, a narrativa ganhou inúmeras releituras, sempre mantendo o duelo entre a esperteza do vilão e a união dos irmãos, um eixo que continua presente também nesta versão natalina. "É a continuação da história que todos nós conhecemos e gostamos", reforça o material de divulgação.