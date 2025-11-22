22 de novembro de 2025
OPINIÃO

Nada da vida se perde

Por Cidinha Couto | A autora é colaboradora de Opinião
| Tempo de leitura: 1 min
A vida não pode ser resumida apenas nos 365 dias de um calendário.

A vida se constitui cotidianamente, ela é, realmente, o nosso diário.

Diário onde escrevemos histórias ora em dramas, romances, suspenses, prosas ou até em poesias...

A vida pode ser momento poético, nela nada se perde, portanto, não sejamos patéticos!

Todos os momentos tem lá sua importância, mesmo aqueles instantes difíceis, são apenas circunstâncias.

A vida pode até ser, em certos momentos, dolorosa, mas, acima de tudo, ela é preciosa.

Então, não se prenda no peso da insignificância, olhe para a leveza da alegria e torne a vida uma magia.

A vida acontece além dos números e datas, ela é repleta de experiências, recheadas de emoções e superações.

É muito mais que uma simples contagem de dias ou da idade, ela é composta de fragmentos de tristeza, mas, também, de felicidade.

Não se perca na contagem dos dias deixando a vida passar, siga realizando sonhos porque a vida não é só para olhar.

A vida metaforicamente pode ser considerada uma engrenagem: juntamos os eixos dos momentos resultando na mais pura aprendizagem.

