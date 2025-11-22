Concessão do lixo

O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Condema), Ricardo Crepaldi, afirmou nesta semana, no Cidade 360, que em meio a dúvidas e questionamentos ainda restantes sobre a concessão do lixo em Bauru, o que mais falta é informações, particularmente sobre a cobrança e recebimento da futura tarifa ou taxa. A secretária Cilene Bordezan, da Secretaria do Meio Ambiente, tem atendido a todos os convites para falar sobre o projeto, mas ainda terá de gastar muita saliva...

Plano B na mesa

Mesmo o governo também parece ter dúvidas sobre como concessionar o lixo. A prefeitura analisa a possibilidade de um Plano B: fazer direto (sem autorização da Câmara), por licitação, uma concessão de 5 anos a uma terceirizada para a coleta. Mesmo para isso teria de mudar a lei de criação da Emdurb que atribui à empresa pública a exclusividade para o serviço de lixo. Já para a varrição, limpeza de bueiro e cata-galho, a prefeitura poderia abrir licitação mesmo sem a mudança da lei, porque não são exclusivas da Emdurb.

Lei para sucatas 1

O vereador Sandro Bussola (MDB) apresentará na sessão desta segunda (24) um projeto de lei sobre a regulamentação e o licenciamento de atividade de comercialização e reciclagem de material metálico em geral, ferrosos ou não ferrosos, denominado sucata, para alinhar com a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Cabos e Fios Metálicos.