O Esporte Clube Beija-Flor promove, nesta sexta-feira (21), às 21h, mais uma edição de sua tradicional roda de samba. A principal atração da noite será Délcio Luiz, cantor e compositor que retorna a Bauru para apresentar um show já consagrado. O evento também contará com a participação do Grupo 4 é Par, do Nosso Esquema, da cantora Deboo e do DJ Maskaradu, reunindo diferentes vertentes do gênero musical e prometendo atrair grande público à sede do clube.

Com mais de três décadas de carreira, Délcio Luiz é autor de centenas de músicas de sucesso, muitas delas gravadas por grandes nomes do samba. Entre seus hits mais conhecidos estão “Desliga e Vem” (Exaltasamba), “Marrom Bombom” (Os Morenos) e “Cilada” (Molejo), que marcaram a geração dos anos 1990 e permanecem populares até hoje.

A carreira de Délcio Luiz começou nos anos 1980, inicialmente como músico de apoio do grupo Só Preto, depois integrando o Raça e mais tarde formando o grupo Kiloucura. Entre 2012 e 2013, atuou como vocalista do tradicional grupo Fundo de Quintal, consolidando ainda mais sua trajetória no samba. Atualmente, segue com projetos solo e apresentações que destacam seu talento como intérprete e compositor.