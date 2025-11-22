O Bauru Rodeo Music 2025 chega ao seu grande final no sábado, 22 de novembro, com uma das duplas mais consagradas do Brasil: Jorge & Mateus. Ícones do sertanejo moderno, os goianos prometem um show inesquecível, recheado de sucessos que marcaram gerações e emocionam o público por onde passam.

Com uma carreira sólida e milhões de fãs, Jorge & Mateus levam ao palco um repertório que mistura romantismo, nostalgia e novas canções que dominam as paradas. Clássicos como Amo Noite e Dia, Sosseguei, Tijolão e Enquanto Houver Razões devem embalar o público numa noite que promete ficar na memória.

A última noite do BRM também contará com as finais da B&B Rodeio Super Cup, encerrando em clima de adrenalina e superação as montarias que vêm empolgando o público desde a abertura do evento.