O Bauru Rodeo Music 2025 chega ao seu grande final no sábado, 22 de novembro, com uma das duplas mais consagradas do Brasil: Jorge & Mateus. Ícones do sertanejo moderno, os goianos prometem um show inesquecível, recheado de sucessos que marcaram gerações e emocionam o público por onde passam.
Com uma carreira sólida e milhões de fãs, Jorge & Mateus levam ao palco um repertório que mistura romantismo, nostalgia e novas canções que dominam as paradas. Clássicos como Amo Noite e Dia, Sosseguei, Tijolão e Enquanto Houver Razões devem embalar o público numa noite que promete ficar na memória.
A última noite do BRM também contará com as finais da B&B Rodeio Super Cup, encerrando em clima de adrenalina e superação as montarias que vêm empolgando o público desde a abertura do evento.
Mais do que uma festa, o Bauru Rodeo Music se consolida como um dos maiores eventos do interior paulista, reunindo música, cultura, tradição e impacto econômico. Foram três noites de muita emoção, estrutura de ponta, empregos gerados e um verdadeiro encontro da alma sertaneja com o público do Centro-Oeste Paulista.
Serviço:
Dia: 22 de novembro (sábado)
Local: Recinto Municipal de Eventos “Bertino Pinotti”, Rodovia Bauru–Piratininga
Ingressos disponíveis pelo site q2ingressos.com.br
Lounges privativos: (14) 99144-2747
Pontos de venda físicos:
Flipper Lanches – rua Henrique Savi, 12-40
Milazzo Fiat – avenida Getúlio Vargas, 7-55
Oscar Calçados – Calçadão da Batista, 4-61
Outlet Oscar – avenida Duque de Caxias (Estacionamento Maravilhas do Lar)
TXC – Bauru Shopping
Jalovi Altos da Cidade – Rua Antônio Alves, 22-75
Instagram: @baururodeomusicoficial