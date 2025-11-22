22 de novembro de 2025
BAURU RODEO MUSIC

Jorge & Mateus encerram o BRM 2025 em grande estilo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jorge & Mateus levam ao palco um repertório que mistura romantismo, nostalgia e novas canções que dominam as paradas
Jorge & Mateus levam ao palco um repertório que mistura romantismo, nostalgia e novas canções que dominam as paradas

O Bauru Rodeo Music 2025 chega ao seu grande final no sábado, 22 de novembro, com uma das duplas mais consagradas do Brasil: Jorge & Mateus. Ícones do sertanejo moderno, os goianos prometem um show inesquecível, recheado de sucessos que marcaram gerações e emocionam o público por onde passam.

Com uma carreira sólida e milhões de fãs, Jorge & Mateus levam ao palco um repertório que mistura romantismo, nostalgia e novas canções que dominam as paradas. Clássicos como Amo Noite e Dia, Sosseguei, Tijolão e Enquanto Houver Razões devem embalar o público numa noite que promete ficar na memória.

A última noite do BRM também contará com as finais da B&B Rodeio Super Cup, encerrando em clima de adrenalina e superação as montarias que vêm empolgando o público desde a abertura do evento.

Mais do que uma festa, o Bauru Rodeo Music se consolida como um dos maiores eventos do interior paulista, reunindo música, cultura, tradição e impacto econômico. Foram três noites de muita emoção, estrutura de ponta, empregos gerados e um verdadeiro encontro da alma sertaneja com o público do Centro-Oeste Paulista.

Serviço:

Dia: 22 de novembro (sábado)
Local: Recinto Municipal de Eventos “Bertino Pinotti”, Rodovia Bauru–Piratininga
Ingressos disponíveis pelo site q2ingressos.com.br
Lounges privativos: (14) 99144-2747

Pontos de venda físicos:

Flipper Lanches – rua Henrique Savi, 12-40
Milazzo Fiat – avenida Getúlio Vargas, 7-55
Oscar Calçados – Calçadão da Batista, 4-61
Outlet Oscar – avenida Duque de Caxias (Estacionamento Maravilhas do Lar)
TXC – Bauru Shopping
Jalovi Altos da Cidade – Rua Antônio Alves, 22-75

Instagram: @baururodeomusicoficial

