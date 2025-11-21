A sexta-feira, 21 de novembro, promete ser uma das noites mais aguardadas do Bauru Rodeo Music 2025. O palco principal vai tremer com dois grandes nomes do sertanejo: Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais queridas do país, e Bruno César & Rodrigo, destaque da nova geração.

Com uma trajetória repleta de sucessos, Zé Neto & Cristiano trazem para Bauru um show cheio de emoção, intensidade e aquela conexão única com o público. Clássicos como Largado às Traças, Você Beberia ou Não Beberia? e Oi Balde prometem embalar a plateia em coro. Já Bruno César & Rodrigo chegam com a energia contagiante de quem vem conquistando o Brasil com um repertório que mistura o sertanejo moderno com as boas raízes do interior.

Além dos shows, o público acompanha mais uma noite de fortes emoções na arena, com as disputas da B&B Rodeio Super Cup, que seguem eletrizando o recinto com montarias de alto nível e grandes nomes do circuito nacional.