A sexta-feira, 21 de novembro, promete ser uma das noites mais aguardadas do Bauru Rodeo Music 2025. O palco principal vai tremer com dois grandes nomes do sertanejo: Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais queridas do país, e Bruno César & Rodrigo, destaque da nova geração.
Com uma trajetória repleta de sucessos, Zé Neto & Cristiano trazem para Bauru um show cheio de emoção, intensidade e aquela conexão única com o público. Clássicos como Largado às Traças, Você Beberia ou Não Beberia? e Oi Balde prometem embalar a plateia em coro. Já Bruno César & Rodrigo chegam com a energia contagiante de quem vem conquistando o Brasil com um repertório que mistura o sertanejo moderno com as boas raízes do interior.
Além dos shows, o público acompanha mais uma noite de fortes emoções na arena, com as disputas da B&B Rodeio Super Cup, que seguem eletrizando o recinto com montarias de alto nível e grandes nomes do circuito nacional.
O BRM também vem movimentando a cidade antes mesmo de começar. Hotéis, restaurantes e comércios registram aumento na procura, mostrando o impacto cultural e econômico do evento para Bauru e toda a região. O rodeio se consolida como um dos maiores encontros sertanejos do interior paulista onde tradição, música e emoção caminham lado a lado.
Serviço:
Dia: 21 de novembro (sexta-feira)
Local: Recinto Municipal de Eventos “Bertino Pinotti”, Rodovia Bauru–Piratininga
Ingressos disponíveis no site q2ingressos.com.br
Lounges privativos: (14) 99144-2747
Pontos de venda físicos:
Flipper Lanches – rua Henrique Savi, 12-40
Milazzo Fiat – avenida Getúlio Vargas, 7-55
Oscar Calçados – Calçadão da Batista, 4-61
Outlet Oscar – avenida Duque de Caxias (Estacionamento Maravilhas do Lar)
TXC – Bauru Shopping
Jalovi Altos da Cidade – Rua Antônio Alves, 22-75
Instagram: @baururodeomusicoficial