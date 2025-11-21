O Grupo de Teatro Estrela da Manhã, composto integralmente por artistas com mais de 60 anos, apresenta gratuitamente o espetáculo “Flor de Maravilha” nos distritos de Anhumas, Vitoriana e Rubião Júnior em Botucatu (SP). A turnê municipal é realizada por meio do Edital PNAB Botucatu, e busca levar cultura e tradição para comunidades periféricas. A montagem contará com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e infraestrutura adaptada para cadeirantes.
Escrita por Solange Rivas e sob a direção de Regina Blanco, a narrativa conduz o público por uma jornada encantadora em busca da mística Flor de Maravilha, que precisa ser colocada no altar de uma santinha para a realização de um desejo. Ao longo da trama, o público é transportado para o universo do folclore nacional, com figuras que representam a riqueza da cultura popular brasileira. O projeto pretende promover e preservar tradições, além de fomentar a inclusão e o protagonismo da terceira idade na cena artística.
"O grupo Estrela da Manhã existe desde 2006 e está sendo extremamente envolvente dirigir Flor de Maravilha, escrita pela querida parceira Solange Rivas. A diversão é presente em todos os ensaios e a caracterização das personagens surge como uma mágica! O elenco é disciplinado, dedicado e muito presente”, destaca a diretora Regina Blanco. A produção ainda conta com a colaboração de Flávia Fazzio na preparação corporal e a direção coreográfica.
Além do objetivo artístico, o projeto reafirma um forte compromisso social. Todas as apresentações são gratuitas e acessíveis, contando com intérprete de Libras, acesso adaptado para cadeirantes, banheiros acessíveis e linguagem simples. As sessões acontecem em Anhumas no dia 22/11 (Quadra da EMEFEI Raul Torres), em Vitoriana no dia 29/11 (Refeitório da EMEFI Profª Lygia Camargo Pardini) e em Rubião Júnior no dia 06/12 (Escola João Queiroz), sempre às 19h. A realização é da Política Nacional Aldir Blanc PNAB, Prefeitura de Botucatu, Ministério da Cultura e Governo Federal.
SERVIÇO:
Espetáculo: Flor de Maravilha
Produção: Grupo de Teatro Estrela da Manhã e Coletivo Produções
Datas e Locais:
Anhumas: 22 de novembro (sábado), às 19h – Quadra da EMEFEI Raul Torres
Vitoriana: 29 de novembro (sábado), às 19h – Refeitório da EMEFI Profª Lygia Camargo Pardini
Rubião Júnior: 06 de dezembro (sábado), às 19h – Escola João Queiroz
Entrada gratuita
Acessível em Libras e com infraestrutura adaptada.