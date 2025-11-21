O Grupo de Teatro Estrela da Manhã, composto integralmente por artistas com mais de 60 anos, apresenta gratuitamente o espetáculo “Flor de Maravilha” nos distritos de Anhumas, Vitoriana e Rubião Júnior em Botucatu (SP). A turnê municipal é realizada por meio do Edital PNAB Botucatu, e busca levar cultura e tradição para comunidades periféricas. A montagem contará com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e infraestrutura adaptada para cadeirantes.

Escrita por Solange Rivas e sob a direção de Regina Blanco, a narrativa conduz o público por uma jornada encantadora em busca da mística Flor de Maravilha, que precisa ser colocada no altar de uma santinha para a realização de um desejo. Ao longo da trama, o público é transportado para o universo do folclore nacional, com figuras que representam a riqueza da cultura popular brasileira. O projeto pretende promover e preservar tradições, além de fomentar a inclusão e o protagonismo da terceira idade na cena artística.

"O grupo Estrela da Manhã existe desde 2006 e está sendo extremamente envolvente dirigir Flor de Maravilha, escrita pela querida parceira Solange Rivas. A diversão é presente em todos os ensaios e a caracterização das personagens surge como uma mágica! O elenco é disciplinado, dedicado e muito presente”, destaca a diretora Regina Blanco. A produção ainda conta com a colaboração de Flávia Fazzio na preparação corporal e a direção coreográfica.