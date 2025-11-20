O feriado de 20 de Novembro em Bauru foi marcado por manifestações que ressaltaram a ancestralidade afro-brasileira, além de homenagens e tradições, depois de discussões sobre o combate ao racismo religioso, que marcaram, neste ano, a Semana da Consciência Negra. Nesta quinta, parte das atividades se concentrou na Praça África, situada entre as ruas Saint Martin, Júlio Prestes e avenida Nações Unidas. Também houve a conhecida celebração realizada pela família Baté, no Distrito de Tibiriçá.
Na Praça África, o ponto alto foi a lavagem do busto de Zumbi dos Palmares com água perfumada. O rito, carregado de simbolismo, expressa a abertura de caminhos e a força da ancestralidade afro, como explicou Camila Fernandes, presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bauru. Segundo ela, o ato também marcou o encerramento da Semana da Consciência Negra, que desde a última quinta-feira (13) promoveu atividades ligadas ao empoderamento e à resistência afro-brasileira.
“Uma dessas atividades foi o diálogo, ocorrido na segunda-feira, que reuniu representantes de várias religiões”, destacou. O encontro, afirmou Camila, resultou em uma carta de compromisso entre as diferentes fés na luta contra o racismo religioso.
Em Tibiriçá, a celebração conduzida pela família afrodescendente ‘Baté’ manteve a tradição e reuniu muita gente. “Mais de 150 pessoas estiveram no quintal da casa de um familiar deles, com feijoada sendo servida gratuitamente. Houve premiação com medalhas com símbolo do Zumbi de Palmares e samba ao fim do evento”, explicou o amigo Henrique Perazzi Aquino, que esteve presente.