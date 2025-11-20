O feriado de 20 de Novembro em Bauru foi marcado por manifestações que ressaltaram a ancestralidade afro-brasileira, além de homenagens e tradições, depois de discussões sobre o combate ao racismo religioso, que marcaram, neste ano, a Semana da Consciência Negra. Nesta quinta, parte das atividades se concentrou na Praça África, situada entre as ruas Saint Martin, Júlio Prestes e avenida Nações Unidas. Também houve a conhecida celebração realizada pela família Baté, no Distrito de Tibiriçá.

Na Praça África, o ponto alto foi a lavagem do busto de Zumbi dos Palmares com água perfumada. O rito, carregado de simbolismo, expressa a abertura de caminhos e a força da ancestralidade afro, como explicou Camila Fernandes, presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bauru. Segundo ela, o ato também marcou o encerramento da Semana da Consciência Negra, que desde a última quinta-feira (13) promoveu atividades ligadas ao empoderamento e à resistência afro-brasileira.

“Uma dessas atividades foi o diálogo, ocorrido na segunda-feira, que reuniu representantes de várias religiões”, destacou. O encontro, afirmou Camila, resultou em uma carta de compromisso entre as diferentes fés na luta contra o racismo religioso.