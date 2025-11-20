20 de novembro de 2025
TARIFAÇO

EUA retiram tarifa de 40% sobre mais de 200 produtos do Brasil

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ricardo Stuckert / PR

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (21) a retirada da tarifa de 40% aplicada a uma série de produtos brasileiros. A decisão foi publicada pela Casa Branca e alcança mais de 200 itens, entre eles café, carne bovina, açaí, cacau, tomate, coco, castanha de caju, mate e diversas especiarias, como pimenta, canela, baunilha, cravo e noz-moscada.

A medida vale para produtos que entraram nos EUA a partir de 13 de novembro, data que coincide com a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. O encontro tratou diretamente das tarifas impostas aos produtos brasileiros.

Com a mudança, as taxas aplicadas pelo governo Trump retornam aos níveis anteriores ao ‘tarifaço’. A administração norte-americana havia ampliado significativamente a lista de exceções, acrescentando mais de 200 itens provenientes do Brasil.

Na semana passada, o governo Trump já havia reduzido de 50% para 40% as tarifas de importação sobre cerca de 200 produtos alimentícios de diversos países. Entre eles estavam itens brasileiros como café, carne, açaí e manga, que agora passam por nova flexibilização.

