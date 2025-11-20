O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o advogado-geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45 anos, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). A nomeação depende da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, posteriormente, do plenário da Casa. Ele foi escolhido para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que anunciou a antecipação de sua aposentadoria.

Pernambucano, Messias integra o governo desde o início do terceiro mandato de Lula, em 2023, e é considerado um dos nomes de maior confiança do presidente. Servidor público desde 2007, atuou em diferentes órgãos do Executivo, como o Banco Central e o BNDES. Ganhou projeção nacional em 2016, durante o governo Dilma Rousseff, quando teve seu nome mencionado em conversa telefônica entre Dilma e Lula divulgada pelo então juiz Sérgio Moro — episódio em que ficou conhecido como “Bessias”.