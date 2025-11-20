A prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre deste ano, o IBC-Br (Índice da Atividade Econômica), ficou negativo em 0,9% na comparação com o trimestre anterior, confirmando os sinais de desaceleração da economia brasileira.

O IBC-Br, ou Índice de Atividade Econômica do Banco Central, é calculado pelo Banco Central do Brasil e mede a evolução da atividade econômica do país. Os componentes do IBC-Br são: produção industrial, desempenho da agropecuária, atividade do setor de serviços, volume de impostos sobre produtos e indicadores de comércio.

Esses dados são ajustados sazonalmente e combinados em um índice de base móvel, que mede a variação da atividade de um mês para outro e também em comparação com o mesmo período do ano anterior.