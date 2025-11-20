O Dia Mundial da Criança, celebrado no próximo dia 20 de novembro, é um convite para refletirmos sobre o compromisso coletivo que assumimos, há mais de seis décadas, de garantir a cada menina e a cada menino uma infância plena, segura e feliz. A data, que foi instituída em 1954, se consolidou com a adoção, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da Declaração dos Direitos da Criança no ano de 1959 e, três décadas depois, da Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989. Esses dois marcos históricos reafirmam o dever global de proteger a infância e assegurar que seus direitos não sejam apenas reconhecidos, mas efetivamente cumpridos.

Desde então, o mundo avançou em legislações e políticas públicas, mas ainda convive com realidades que nos afastam desse ideal. No Brasil, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mais de 35 mil crianças e adolescentes vivem hoje em situação de acolhimento, e quase 5 mil aguardam por uma família na fila de adoção. Esses números não são apenas dados estatísticos: representam histórias interrompidas, lares desfeitos e infâncias que, muitas vezes, se desenvolvem longe do convívio familiar.

Proteger a infância é mais do que garantir acesso à escola, à alimentação e à moradia. É assegurar a presença do afeto, o sentido de pertencimento e a oportunidade de crescer cercado por vínculos seguros. Uma criança que sente que é amada e protegida desenvolve autoconfiança, empatia e esperança. Já aquela privada do cuidado familiar enfrenta desafios emocionais e sociais profundos que podem se estender por toda a vida adulta.