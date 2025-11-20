A Concilig promove nesta sexta-feira (21), das 12h às 15h, a ‘Feira Preta’. Um evento especial dedicado à valorização da diversidade e da cultura afro-brasileira. A ação acontece na Praça Valdomir Mandaliti (Rua Antônio Alves, quadra 28), reunindo artistas e empreendedores pretos de Bauru em um espaço de celebração, criatividade e representatividade.

A iniciativa integra o calendário interno da empresa voltado ao fortalecimento de ações afirmativas e reconhecimento da importância da identidade e expressão cultural negra. A Feira contará com brechó, artesanato, apresentações artísticas, música e produtos desenvolvidos por empreendedores convidados, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer, apoiar e prestigiar talentos locais.

Entre as marcas participantes estão empreendimentos de moda, beleza, arte, autocuidado e estilo, compondo um ambiente plural e acolhedor. A proposta é incentivar a circulação, promover conexões entre colaboradores e produtores e ampliar o espaço de visibilidade para a comunidade negra da região.