Palácio vazio

A véspera (quarta), o feriado desta quinta (20) e o restante da semana foram e serão de pouca ou quase nenhuma movimentação política no Palácio das Cerejeiras. É que a prefeita Suéllen Rosim (PSD) e o secretário de Governo, Renato Purini, seu marido, estão fora de Bauru desde quarta-feira. A informação oficial é a de que cumprem agenda de acertos burocráticos em Brasília. Sexta é ponto facultativo para os servidores municipais.

Sem feriado

Enquanto isso, a oposição na Câmara Municipal de Bauru não dá trégua. Quase que diariamente, Eduardo Borgo (Novo), Estela Almagro (PT), Junior Lokadora (Podemos) e José Roberto Segalla (União) ocupam os noticiários e redes sociais com críticas e denúncias. O foco mais recente refere-se à terceirização dos serviços do almoxarifado da saúde.

R$ 33,2 milhões

Estela Almagro publicou em seu Instagram, na noite de terça-feira (18), um vídeo onde critica a Prefeitura pela abertura de licitação para a contratação de uma empresa para gerir, operar e dar suporte logístico aos materiais da rede municipal de saúde. A contratação da empresa é pelo período de 24 meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, com valor previsto de R$ 33,2 milhões.