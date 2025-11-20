Palácio vazio
A véspera (quarta), o feriado desta quinta (20) e o restante da semana foram e serão de pouca ou quase nenhuma movimentação política no Palácio das Cerejeiras. É que a prefeita Suéllen Rosim (PSD) e o secretário de Governo, Renato Purini, seu marido, estão fora de Bauru desde quarta-feira. A informação oficial é a de que cumprem agenda de acertos burocráticos em Brasília. Sexta é ponto facultativo para os servidores municipais.
Sem feriado
Enquanto isso, a oposição na Câmara Municipal de Bauru não dá trégua. Quase que diariamente, Eduardo Borgo (Novo), Estela Almagro (PT), Junior Lokadora (Podemos) e José Roberto Segalla (União) ocupam os noticiários e redes sociais com críticas e denúncias. O foco mais recente refere-se à terceirização dos serviços do almoxarifado da saúde.
R$ 33,2 milhões
Estela Almagro publicou em seu Instagram, na noite de terça-feira (18), um vídeo onde critica a Prefeitura pela abertura de licitação para a contratação de uma empresa para gerir, operar e dar suporte logístico aos materiais da rede municipal de saúde. A contratação da empresa é pelo período de 24 meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, com valor previsto de R$ 33,2 milhões.
‘Serviços à venda’ 1
“É época de vender o esgoto, a água, o lixo e agora o almoxarifado da Saúde. Uma administração que não debate redimensionamento da rede, adequação de todas essas denúncias que nós fizemos até aqui. Não mantém nem mesmo adequadamente os seus insumos e os seus medicamentos, e agora quer contratar por essa pequena quantia de 33 milhões de reais alguém para fazer a gestão dos produtos que ela não tem competência para comprar”, critica a vereadora.
‘Serviços à venda’ 2
Estela também questiona a possibilidade de o prédio atual deixar de ser utilizado como almoxarifado. “Nós já estamos acompanhando o caso, onde o prédio atual deixaria de servir ao propósito de almoxarifado da Secretaria de Saúde e outro seria alugado por um valor que pode chegar a até R$ 100 mil ao mês, quando a negociação em torno da manutenção do atual ficaria em torno de R$ 50 mil”, afirma.
Com os coletores
Por falar em cessão de serviços públicos, o relator do Projeto de Lei (PL) da concessão do lixo, vereador André Maldonado (PP), encontrou-se na terça-feira com os coletores, na Emdurb. Segundo ele, os trabalhadores estão preocupados com o futuro profissional deles, a estabilidade dos empregos prevista na transição com a empresa vencedora, salários, entre outros itens. Querem conversar com a prefeita Suéllen Rosim. Maldonado informa que vai levar em conta as preocupações da categoria na análise do PL do lixo.