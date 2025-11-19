A batida do samba vai ganhar novos contornos em Bauru no próximo dia 6 de dezembro, um sábado, quando Arlindinho da Cruz, herdeiro direto de Arlindo Cruz, sobe ao palco para encerrar a Semana do Samba, que começa no dia 30 de novembro. A contratação do artista, por R$ 130 mil, consta no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (18).
O local e o horário da apresentação ainda são guardados pela Secretaria Municipal de Cultura, que estuda levar o show para o Mary Dota, bairro que completa 35 anos e costuma transformar suas ruas em festa com o tradicional December Fest.
Além do show principal, a line-up da Semana do Samba conta com nomes regionais. No último domingo (16), encerraram-se as inscrições do edital para selecionar até seis apresentações locais de samba e pagode, com repertório autoral ou cover. Cada grupo ou artista receberá R$ 3 mil, conforme edital publicado em edição extra do DOM na segunda-feira.
Artista
Filho de um dos maiores nomes do gênero, Arlindinho cresceu entre rodas de samba, cavaquinhos e abraços de mestres. Multi-instrumentista, compôs sua primeira música aos 13 anos e desde então transformou o palco em território natural. Neste ano, seu nome ganhou novas camadas de emoção após a morte do pai, Arlindo Cruz, em 8 de agosto, consequência de complicações do AVC sofrido em 2017. O show em Bauru carrega, portanto, um duplo sentido: é celebração, mas também homenagem.
A cidade se prepara para uma semana que promete unir tradição, memória e novos talentos. No fechamento, com Arlindinho, será possível converir o que o samba sempre soube fazer melhor: transformar história em canto e saudade em ritmo.