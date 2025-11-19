A batida do samba vai ganhar novos contornos em Bauru no próximo dia 6 de dezembro, um sábado, quando Arlindinho da Cruz, herdeiro direto de Arlindo Cruz, sobe ao palco para encerrar a Semana do Samba, que começa no dia 30 de novembro. A contratação do artista, por R$ 130 mil, consta no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (18).

O local e o horário da apresentação ainda são guardados pela Secretaria Municipal de Cultura, que estuda levar o show para o Mary Dota, bairro que completa 35 anos e costuma transformar suas ruas em festa com o tradicional December Fest.

Além do show principal, a line-up da Semana do Samba conta com nomes regionais. No último domingo (16), encerraram-se as inscrições do edital para selecionar até seis apresentações locais de samba e pagode, com repertório autoral ou cover. Cada grupo ou artista receberá R$ 3 mil, conforme edital publicado em edição extra do DOM na segunda-feira.

