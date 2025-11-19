A cidade de Bauru recebe no próximo sábado e domingo, nos dias 22 e 23 de novembro, a primeira edição do Festival das Infâncias – Brincaletras, um evento gratuito que celebra literatura, imaginação, vínculos familiares e a potência do brincar. Com atividades voltadas para crianças de 0 a 11 anos, famílias, educadores e profissionais da cultura, o festival será realizado na Casa Angá e reúne oficinas, contação de histórias, rodas de conversa e venda de livros durante todo o evento.

Evento nasceu do projeto ClubeLi – Vem Ler com a Gente!, idealizado por Patrícia Magoga e Camila Corrêa, e ganhou força com a entrada de João Correia Filho, da Mireveja, consolidando um movimento coletivo de promoção da leitura e da infância.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO