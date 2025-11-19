A cidade de Bauru recebe no próximo sábado e domingo, nos dias 22 e 23 de novembro, a primeira edição do Festival das Infâncias – Brincaletras, um evento gratuito que celebra literatura, imaginação, vínculos familiares e a potência do brincar. Com atividades voltadas para crianças de 0 a 11 anos, famílias, educadores e profissionais da cultura, o festival será realizado na Casa Angá e reúne oficinas, contação de histórias, rodas de conversa e venda de livros durante todo o evento.
Evento nasceu do projeto ClubeLi – Vem Ler com a Gente!, idealizado por Patrícia Magoga e Camila Corrêa, e ganhou força com a entrada de João Correia Filho, da Mireveja, consolidando um movimento coletivo de promoção da leitura e da infância.
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
Sábado – 22/11
9h30 – Abertura
10h – Oficina terapêutica “EncantAções: histórias que criam, ações que transformam”, com mediação de leitura e artesanato. Público: 5 a 11 anos – Com Vanessa do Nascimento Quissack
14h – Oficina de criação de histórias “Uma história puxa a outra”. Para estimular a imaginação e a narrativa. Público: 5 a 11 anos – Com Marisa Riso
16h – Oficina de rimas “Palavra que Brinca”. Experiência lúdica para a primeira infância. Público: 0 a 6 anos – Com Tati Sá
17h – Roda de conversa “Infâncias Desplugadas: Como Proteger Nossas Crianças dos Excessos das Telas”. Debate com especialistas sobre saúde, comportamento e tecnologia, com Luciana Maluf. Mediadores: Camila Corrêa e João Correia Filho e convidados: Gilson Carrara, Bey, Tati Sá e Camila Rogatti Giannazi (autores que participaram do ClubeLi em 2025)
Domingo – 23/11
10h – Contação de histórias “O Jardim da Menina do Pé de Couve” com Fúlvia Goulart
11h – Mediação de leitura “Ler Também é Brincar!” com Giovana Franzolin (Grandes Livrinhos)
11h40 – Encerramento
Durante o evento, haverá venda de livros infantis de autores da região com curadoria da Mireveja.
SERVIÇO:
1º Festival das Infâncias – Brincaletras
Data: 22 e 23 de novembro de 2025
Local: Casa Angá - Rua Treze de Maio, 13-45
Atividades gratuitas
Informações: https://www.instagram.com/acasa.anga/