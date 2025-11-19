O Teatro Municipal de Bauru receberá, neste sábado (22), às 19h, o comediante Fábio Rabin, que chega à cidade com seu novo espetáculo solo de stand up, “Ladeira Abaixo”. Conhecido por seu humor ácido, observador e extremamente sincero, Rabin apresenta nesta turnê seu sétimo show solo, que vem lotando teatros em várias regiões do país.
“Ladeira Abaixo” explora, com a autenticidade já característica do humorista, as aventuras e desventuras de um homem tentando reconquistar sua esposa após cometer alguns deslizes. No palco, o público é guiado por histórias que incluem viagens internacionais, um inusitado encontro com os atores de De Volta para o Futuro, e até uma expedição em alto-mar para tentar avistar uma baleia — tudo narrado com o sarcasmo e o exagero calculado que marcaram a carreira de Rabin.
Além das histórias pessoais, o show mergulha no universo masculino aos quarenta anos, fase da vida onde, segundo Rabin, “daí pra frente é só ladeira abaixo”. No texto, ele transforma dores nas costas, rugas inesperadas, pelos rebeldes, problemas nas unhas e até as inevitáveis flatulências em material cômico, sempre com o olhar clínico de quem enxerga graça até nos desconfortos do cotidiano. A proposta do espetáculo é justamente mostrar que rir de si mesmo é uma das formas mais leves e inteligentes de atravessar as transformações da vida adulta.
Com uma construção narrativa que mescla autocrítica e observações sobre comportamento, Rabin apresenta um humor que conversa com diferentes gerações, especialmente com quem já passou ou está passando pela fase de repensar prioridades, amadurecer e revisitar escolhas. A combinação entre histórias pessoais e reflexões cômicas transforma o espetáculo em uma experiência divertida e, ao mesmo tempo, identificável para grande parte do público.
SERVIÇO:
Ingressos:
R$ 120,00 – Inteira
R$ 60,00 – Meia-entrada
R$ 80,00 – Últimos ingressos promocionais
Ponto de venda presencial (sem taxas)
Escritório da Vitta
Av. Getúlio Vargas, 21-60 – Bauru
Venda online (com taxas): https://www.megabilheteria.com.br
Informações pelo WhatsApp: (14) 98808-7127