O Teatro Municipal de Bauru receberá, neste sábado (22), às 19h, o comediante Fábio Rabin, que chega à cidade com seu novo espetáculo solo de stand up, “Ladeira Abaixo”. Conhecido por seu humor ácido, observador e extremamente sincero, Rabin apresenta nesta turnê seu sétimo show solo, que vem lotando teatros em várias regiões do país.

“Ladeira Abaixo” explora, com a autenticidade já característica do humorista, as aventuras e desventuras de um homem tentando reconquistar sua esposa após cometer alguns deslizes. No palco, o público é guiado por histórias que incluem viagens internacionais, um inusitado encontro com os atores de De Volta para o Futuro, e até uma expedição em alto-mar para tentar avistar uma baleia — tudo narrado com o sarcasmo e o exagero calculado que marcaram a carreira de Rabin.

Além das histórias pessoais, o show mergulha no universo masculino aos quarenta anos, fase da vida onde, segundo Rabin, “daí pra frente é só ladeira abaixo”. No texto, ele transforma dores nas costas, rugas inesperadas, pelos rebeldes, problemas nas unhas e até as inevitáveis flatulências em material cômico, sempre com o olhar clínico de quem enxerga graça até nos desconfortos do cotidiano. A proposta do espetáculo é justamente mostrar que rir de si mesmo é uma das formas mais leves e inteligentes de atravessar as transformações da vida adulta.