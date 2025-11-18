A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que segue com as obras de recuperação do viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, acesso entre o Centro e o Jardim Bela Vista. Os serviços são feitos por empresa especializada e incluem a recuperação estrutural de todo o viaduto, o que permitirá, ao final da obra, a liberação da alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, que está interditada.
A obra está sendo executada pela empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. O investimento é de R$ 6.347.158,12, com recursos próprios do município. A empresa fez os projetos complementares de barreira física tipo New Jersey, alambrado, plataforma suspensa e andaimes. O material foi analisado pela pasta, e esses serviços serão realizados em uma etapa posterior.
Os serviços estão sendo realizados atualmente nas áreas onde o concreto apresenta degradação com exposição de armaduras corroídas. Inicialmente, é feita a inspeção visual para localizar e identificar as regiões com manifestações patológicas através de percussão de um pequeno martelo na superfície com a obtenção de um som oco.
Em seguida, essas áreas são demarcadas, formando figuras geométricas com cantos retos - ângulos iguais ou superiores a 90 graus, de modo a envolver completamente a região danificada. Após a demarcação, procede-se à delimitação das áreas com o uso de serra elétrica circular equipada com disco diamantado, atingindo profundidade média de 1 cm, podendo variar conforme o cobrimento das armaduras.
O concreto deteriorado é removido e as armaduras expostas são limpas, até a completa remoção da corrosão. Com o substrato limpo e livre de poeira, óleos ou partículas soltas, é realizada a saturação da superfície com água limpa, mantendo-a na condição de ‘superfície saturada seca’. Por último, aplica-se a argamassa polimérica de reparo estrutural em camadas de até 2,5 cm de espessura, garantindo a adequada recomposição do concreto e a proteção das armaduras.
A recuperação completa terá outras etapas, com o reforço estrutural e a instalação de barreiras físicas e alambrados, melhorando também a segurança de motoristas e pedestres que usam o viaduto. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2026. A prefeita Suéllen Rosim (PSD) lembra que a recuperação do viaduto João Simonetti era uma das prioridades na infraestrutura. “O viaduto é um dos principais acessos do Centro para as regiões noroeste e norte de Bauru. Fizemos a licitação para contratar a empresa que assumiu a obra, e estamos investindo recursos do município para permitir a recuperação. Após a conclusão, poderemos liberar a alça para a avenida Nuno de Assis, algo que é bastante aguardado pelos motoristas”, frisou.