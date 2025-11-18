A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que segue com as obras de recuperação do viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, acesso entre o Centro e o Jardim Bela Vista. Os serviços são feitos por empresa especializada e incluem a recuperação estrutural de todo o viaduto, o que permitirá, ao final da obra, a liberação da alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, que está interditada.

A obra está sendo executada pela empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. O investimento é de R$ 6.347.158,12, com recursos próprios do município. A empresa fez os projetos complementares de barreira física tipo New Jersey, alambrado, plataforma suspensa e andaimes. O material foi analisado pela pasta, e esses serviços serão realizados em uma etapa posterior.

Os serviços estão sendo realizados atualmente nas áreas onde o concreto apresenta degradação com exposição de armaduras corroídas. Inicialmente, é feita a inspeção visual para localizar e identificar as regiões com manifestações patológicas através de percussão de um pequeno martelo na superfície com a obtenção de um som oco.