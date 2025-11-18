Não há desconto que salve a reputação de uma marca quando a entrega do produto demora ou, pior, não acontece. A Black Friday 2024 escancarou isso. Segundo o Reclame AQUI, foram mais de 14,1 mil reclamações, batendo um novo recorde. E as principais causas foram diretamente relacionadas ao setor de suprimentos: atraso na entrega (17,14%) e produto não recebido (15,27%). Essas dores têm origem na base da operação, muito antes do produto deixar o estoque. São sintomas de uma cadeia de suprimentos que falhou em prever, negociar, comprar ou repor com agilidade.

E é por isso que as empresas que trataram suprimentos com inteligência, como um eixo estratégico e não como área de apoio, chegaram mais preparadas para lidar com os picos de demanda e sairão da Black Friday com uma melhor reputação, margem e previsibilidade.

Grande parte dos problemas logísticos na ponta não se originam no transporte, mas na base: quando o estoque não foi dimensionado corretamente, os fornecedores não foram analisados com critério e a compra foi feita sem visibilidade real de demanda.