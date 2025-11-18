Não há desconto que salve a reputação de uma marca quando a entrega do produto demora ou, pior, não acontece. A Black Friday 2024 escancarou isso. Segundo o Reclame AQUI, foram mais de 14,1 mil reclamações, batendo um novo recorde. E as principais causas foram diretamente relacionadas ao setor de suprimentos: atraso na entrega (17,14%) e produto não recebido (15,27%). Essas dores têm origem na base da operação, muito antes do produto deixar o estoque. São sintomas de uma cadeia de suprimentos que falhou em prever, negociar, comprar ou repor com agilidade.
E é por isso que as empresas que trataram suprimentos com inteligência, como um eixo estratégico e não como área de apoio, chegaram mais preparadas para lidar com os picos de demanda e sairão da Black Friday com uma melhor reputação, margem e previsibilidade.
Grande parte dos problemas logísticos na ponta não se originam no transporte, mas na base: quando o estoque não foi dimensionado corretamente, os fornecedores não foram analisados com critério e a compra foi feita sem visibilidade real de demanda.
Essa desconexão entre suprimentos, finanças e operação leva a decisões reativas, baseadas em planilhas desatualizadas ou em processos manuais, e isso compromete não só a entrega, mas a saúde financeira e a imagem da marca.
Para evitar esse colapso, o setor de suprimentos precisa atuar de forma integrada e preditiva, com acesso a informações em tempo real e fluxos automatizados que conectem todos os pontos da cadeia B2B.
É nesse contexto que plataformas especializadas, como a da Lecom, vêm fazendo a diferença. Ao oferecer uma jornada digital completa, desde o cadastro de fornecedores à aprovação de pedidos, passando pela gestão de fretes, notas fiscais, orçamentos e fluxo de caixa. Todas essas soluções reduzem erros, eliminam retrabalho e aceleram a tomada de decisão. Com mecanismos automatizados de cotação, controle de despesas, integração com o financeiro e análise preditiva para negociação, elas ajudam as empresas a operar com mais agilidade e controle. Isso impacta diretamente na experiência do cliente, pois fluxos end-to-end melhoram a imagem e a entrega da marca.
Quando estruturada dessa forma, a área de suprimentos deixa de ser fonte de gargalos e se transforma em um centro de valor. É ela quem garante que o produto esteja disponível no tempo certo, com o custo ideal e, acima de tudo, que o cliente final receba exatamente o que comprou.
Essa é uma das principais lições da Black Friday. O cliente pode até esquecer o valor pago em uma oferta, mas não esquece quando não recebe o que comprou.
Por isso, as empresas mais eficientes são aquelas que estruturam sua área de suprimentos com inteligência, orquestrando todas as etapas com seus parceiros B2B, desde a homologação de fornecedores até o follow-up de pedidos. E assim garantem uma excelente experiência ao cliente, especialmente em períodos de alta demanda.