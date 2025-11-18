Erram os brasileiros que festejam as mudanças no tarifaço implementadas, na semana passada, pela Casa Branca. É preciso considerar que eliminou-se apenas a tarifa de 10% colocada sobre as exportações brasileiras aos EUA e que ainda permanecem ativos os 40% do tributo aplicado ao nosso país como castigo à ação política do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro – que a corte condena a 27 anos de prisão por conta da suposta tentativa de golpe de Estado, e a extrapolações de medidas judiciais brasileiras contra empresas e cidadãos brasileiros residentes nos Estados Unidos.

Na prática, as autoridades econômicas de Whashington, levantaram o imposto “pequeno” , de 10% sobre café, carne bovina, frutas e outros produtos do agro, mantendo ativo o castigo de 40%. O quadro resultante poderá ser prejudicial aos interesses brasileiros, na medida em que outros produtores chegarão ao consumidor norte-americano com tarifas menores e, por consequência, com preços mais competitivos. Donald Trump consegue elevar tarifas e criar sanções aos parceiros comerciais mundo afora valendo-se de sua condição favorável de negociação. Quem tem o dinheiro no bolso, dita as regras.

Desde o surgimento das divergências que nos levaram ao tarifaço, não tem sido fácil o relacionamento do nosso país com os EUA. Além das infrações que acionaram a Lei Magnitsky contra importantes autoridades brasileiras, temos presenciado o crônico desentendimento político, institucional e ideológico entre os presidentes Lula e Trump. Dezenas de países já resolveram seus problemas tarifários com os EUA, mas o Brasil continua na estaca zero. Dias atrás, Lula reuniu-se com Nicolás Maduro e outros governantes de esquerda e não poupou críticas a Trump, l aos EUA; em seguida também foi criticado por Trump. Mesmo assim há proposta de negociação entre os dois países, mas elas não têm evoluído, apesar de todo o empenho dos vice-presidente Geraldo Alckmin, do chanceler Mauro Vieira e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso é problemático e impõe dificuldade aos produtores do agronegócio.