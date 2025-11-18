Moção incomum 1

Uma Moção de Aplauso incomum, direcionada aos candidatos do Partido Liberal (PL) de Bauru em 2024, na pessoa de seu presidente, Airton Iósimo Martinez, foi a polêmica do dia na sessão de ontem da Câmara de Bauru.

O propositor, vereador Cabo Helinho (PL), justificou a Moção “pelo comprometimento com a democracia e dedicação ao serviço público na eleição de 2024”. A propositura acabou se transformando em um debate político. Borgo declarou-se impedido de votar, por uma questão de foro íntimo, mas um parecer da Procuradoria Jurídica da Casa opinou que o impedimento tem de estar diretamente relacionado a fato concreto e não a um sentimento. Borgo discordou, mas acatou o parecer jurídico.

Por sua vez, Estela Almagro (PT) declarou-se contra, por não achar adequada ‘essa exaltação político-partidária’. E lembrou que as Moções são um dos instrumentos que a população mais critica no Legislativo. Ao que Helinho respondeu: “Não é para o partido político, mas para as pessoas que se dispuseram a ser candidatas. Por isso citamos na proposta o presidente do partido. É no nome dele, não no do partido”.