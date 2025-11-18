Moção incomum 1
Uma Moção de Aplauso incomum, direcionada aos candidatos do Partido Liberal (PL) de Bauru em 2024, na pessoa de seu presidente, Airton Iósimo Martinez, foi a polêmica do dia na sessão de ontem da Câmara de Bauru.
O propositor, vereador Cabo Helinho (PL), justificou a Moção “pelo comprometimento com a democracia e dedicação ao serviço público na eleição de 2024”. A propositura acabou se transformando em um debate político. Borgo declarou-se impedido de votar, por uma questão de foro íntimo, mas um parecer da Procuradoria Jurídica da Casa opinou que o impedimento tem de estar diretamente relacionado a fato concreto e não a um sentimento. Borgo discordou, mas acatou o parecer jurídico.
Por sua vez, Estela Almagro (PT) declarou-se contra, por não achar adequada ‘essa exaltação político-partidária’. E lembrou que as Moções são um dos instrumentos que a população mais critica no Legislativo. Ao que Helinho respondeu: “Não é para o partido político, mas para as pessoas que se dispuseram a ser candidatas. Por isso citamos na proposta o presidente do partido. É no nome dele, não no do partido”.
No final, a Moção foi aprovada por 14 votos a 4. Votaram contra, por acharem inadequado esse tipo de Moção, os vereadores Estela, Borgo, José Roberto Segalla (União) e Natalino da Pousada (PDT).
Bastidores nervosos
Enquanto a Moção foi a polêmica pública do dia, nos bastidores do Legislativo bauruense segue a preocupação dos vereadores da base governista com a tramitação do Projeto de Lei (PL) da concessão do lixo. Fica cada vez mais disseminado o entendimento de que o governo municipal não precisar pedir autorização à Câmara para fazer a concessão. E, com isso, poupar os vereadores do desgaste que tal aprovação pode significar. Há quem aposte que se a votação fosse hoje não haveria 11 votos para aprovar. O tempo dirá...
Pastor Bira (Podemos), Eduardo Borgo e Lokadora (Podemos) criticaram o governo municipal por ter firmado um contrato de aluguel de carros. Além do gasto, que seria desnecessário, vereadores argumentam que nem há motoristas suficientes para dirigi-los. Lokadora citou o caso de médicos do Centro de Referência em Moléstias Infecciosas, que não conseguem fazer atendimento domiciliar pela falta de motoristas. O custo é de R$ 7,74 milhões para o aluguel de 89 veículos de passeio, junto à CS Brasil Frotas.
A Prefeitura de Bauru informa que a locação de veículos, publicada no Diário Oficial de sábado (15), se trata de substituição de outro contrato de locação, com pequeno acréscimo na quantidade de veículos, especialmente para a Secretaria de Saúde, onde todos são usados no transporte de pacientes. “Portanto, a maior parte dos veículos substitui outros já alugados, e uma pequena parte é um acréscimo para atender a novas demandas das secretarias”, diz o governo municipal.
“A locação de veículos é vantajosa para o município, pois permite a troca se o mesmo tiver problemas mecânicos ou outras avarias, sendo de responsabilidade da empresa os custos de manutenção. O custo de seguro dos veículos já está incluído no valor do contrato”, acrescenta a nota da prefeitura.
O vereador Junior Rodrigues (PSD), que será o entrevistado do Cidade 360 nesta terça (18), cobrou ontem, na sessão da Câmara, parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos sobre a sua proposta de convênio com o Governo Estadual para a gratuidade do transporte público para alunos que estudam no período noturno. Segundo o vereador, o convênio beneficiaria entre 500 e 600 estudantes diariamente e seria uma forma de estimular principalmente os jovens a estudarem.
Morreu, no final da tarde do último domingo (16), João Félix Neto, aos 76 anos. Militante e ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Bauru, ele estava internado há cerca de 20 dias por conta de um AVC. Ele foi sepultado ontem, no Cemitério Cristo Rei. Nossos sentimentos aos familiares.